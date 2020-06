El secretario de Transporte porteño destaca menor circulación y prevé mayor merma desde el miércoles

El secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Méndez, reconoció que hoy continúa "el movimiento de tránsito y de pasajeros", pero lo atribuyó a que "aún no ha empezado la nueva fase" de restricciones dispuestas para el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), que comenzarán a regir desde el primer minuto del miércoles."La circulación la estamos siguiendo de cerca; hay que tener en cuenta que entre hoy y mañana serán los días de transición. Desde la cero hora de hoy ya se pueden tramitar los permisos (para circular) para la fase que comienza este miércoles", dijo Méndez en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.En ese sentido, el funcionario porteño admitió que "todavía se ve movimiento pero un poco menos" y dijo que no se espera para hoy "una gran restricción de traslados porque aún siguen funcionando actividades laborales y recién el miércoles es cuando comienza la nueva etapa".De esta forma, Méndez se refirió a los controles en los operativos de tránsito en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires."Todavía hoy vemos movimiento porque estamos en un transición, pero hay una caída del 10 o 12 por ciento en la circulación" remarcó el funcionario porteño, al tiempo que señaló que "va a haber un poco más de circulación que en la fase uno" por la ampliación de actividades esenciales, cuyos trabajadores tienen permiso para circular.En total, en la etapa que comenzará a regir desde el miércoles hasta el 17 de julio, habrá 30 actividades por las que las personas podrán circular con su respectivo permiso .En ese marco, Méndez apeló a "la responsabilidad individual de cada uno" y reiteró el pedido de "quedarse en casa lo más que se pueda".Además, explicó que "las personas que tengan permiso de circulación por fuerza mayor van a poder utilizar el transporte público".En esa línea advirtió que, "si se detecta que una persona utilizó a diario la SUBE sin tener el permiso, se le va a suspender la tarjeta".Por otro lado, Méndez recordó que "las mudanzas no están habilitadas entre el 1 al 17 de julio" para la región del AMBA.