Chaco comienza a aislar a pacientes de coronavirus que no deban ser internados en hospitales

Parte epidemiolgico y nuevas medidas de circulacin

➡️Hablan el subsecretario de Salud, Alejandro Garcia y el subsecretario de Planificacin de Seguridad y Justicia, Leandro lvarez

✴1937 casos de coronavirus (1062 altas)

✴3204 casos de dengue@ChacoTv pic.twitter.com/Z3JASWXzaO — Ministerio de Salud Chaco (@ChacoSalud) June 29, 2020

El Ministerio de Salud Pública de Chaco informó hoy que comienza el aislamiento de pacientes enfermos de coronavirus que no deban ser internados en establecimientos hospitalarios.El subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad y Justicia, Alejandro Álvarez, dijo hoy que son 500 las camas disponibles para ese tipo de pacientes en una provincia que tiene 1.937 casos positivos de Covid-19 y 94 personas fallecidas.Según informó Álvarez, se acondicionó el Centro de Convenciones Gala con una capacidad para 320 personas, y se sumarán otras instaladas en el club Ñu Porá, el gimnasio del hospital Perrando y el club del Instituto de Vivienda.Las autoridades provinciales indicaron que esto "se aplicará a todos los pacientes positivos con o sin factores de riesgo y que no tengan necesidad de ser internados, pero que sus viviendas no cumplan con los criterios recomendados para cumplir con una cuarentena en el lugar".Con ese objetivo, "se van a conformar equipos para la visita de domicilio por domicilio para constatar los requerimientos y ver si los ciudadanos pueden continuar con el aislamiento en su domicilio".En ese sentido, el funcionario detalló que "cuando una persona sin criterio de internación está en un lugar no hospitalario, el Ministerio de salud va a determinar si puede continuar con el aislamiento en su domicilio".También indicó que "las personas que cumplan los requisitos recomendados para que hagan la cuarentena en su domicilio se les va a hacer un seguimiento por georeferenciación".