Efemérides del 29 de junio

Efemrides

1900 - SAINT EXUPERY. Nace en la ciudad francesa de Lyon el aviador y escritor Antoine de Saint Exupéry, autor del famoso libro "El Principito". Publicó doce obras.1986 - ARGENTINA CAMPEÓN. La selección argentina, dirigida por Carlos Bilardo y con Diego Maradona como estrella, gana su segunda Copa del Mundo al vencer por 3-2 a Alemania en la final del Mundial de México ‘86 disputada en el estadio Azteca de la capital mexicana.1987 - JUAN D. PERÓN. En el cementerio de La Chacarita de Buenos Aires es profanada la tumba del ex presidente y general Juan Domingo Perón, a cuyos restos le amputan las manos, un crimen que permanece impune. Los restos de Perón descansan actualmente en un cenotafio en la quinta de San Vicente donde vivió con su segunda esposa, María Eva Duarte.1974 - MARTÍNEZ DE PERON. La vicepresidenta María Estela Martínez de Perón asume la jefatura del Estado en reemplazo del general Juan Domingo Perón, quien sufre graves problemas de salud que desembocaron en su fallecimiento, el 1 de julio de 1974.1966 - JUAN C. ONGANIA. El general Juan Carlos Onganía asume como presidente de facto tras el derrocamiento del presidente Arturo Illia a manos del golpe de estado militar perpetrado el 28 de junio de 1966.2004 - ASEGURAR A MESSI. Se juega un amistoso de la selección argentina sub-20 con la de Paraguay para asegurar que Lionel Messi, de 16 años y estrella juvenil del Barcelona, no fuera reclutado por España. Se dice que en el apuro, se lo nombró “Lionel Mecci” en el fax de citación enviado al Barcelona. Messi marcó el séptimo gol argentino en la goleada por 8-0 en el amistoso con Paraguay.2009 - BERNARD MADOFF. Un tribunal de Nueva York condena al financista Bernard Madoff a 150 años de prisión por once cargos de fraude por valor de unos 50.000 millones de dólares, uno de los mayores escándalos financieros en Estados Unidos.1896 - PETRONA DE GANDULFO Nace en localidad de La Banda, a las afueras de Santiago del Estero, la cocinera Petrona Carrizo de Gandulfo, pionera de los programas culinarios en la televisión argentina. El “Libro de Doña Petrona” es uno de los más vendidos en el país y el que más veces ha sido robado de la Biblioteca Nacional.2000 - VITTORIO GASSMAN. Muere en Roma, a la edad de 77 años, el actor y cineasta italiano Vittorio Gassman, ganador del Premio Cannes de 1975 por su actuación en la película Perfume de mujer”. Filmó más de 50 películas.2012 - JUAN A. BADIA. A la edad de 65 años, muere en Buenos Aires el popular locutor y conductor de radio y televisión Juan Alberto Badía, ganador de siete premios Martín Fierro y de dos Konex. Badía fue uno de los artífices de la “beatlemanía” en la Argentina.