Destacan "la respuesta conjunta" del sistema científico ante la pandemia

La directora del Conicet La Plata, Gloria Chicote, destacó hoy la capacidad de respuesta "desde una perspectiva conjunta" que pudo demostrar la comunidad científica ante la pandemia de coronavirus.Chicote, se informó hoy, participó de un seminario virtual con responsables de la política científica nacional y provincial, en el que se analizó el escenario y lo que se espera después de la crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus.“En los últimos cuatro años, hasta fines de 2019, la crisis del sector de ciencia y tecnología movilizó muchísimo a toda la comunidad científica argentina. Eso produjo formas de asociación, la construcción de redes disciplinarias y transdisciplinarias, acciones de federalización y también una mirada que posibilitó salir de lo estrictamente académico del sistema para entrar en contacto con diversos actores para pensar la problemática científica”, dijo.La directora habló en el seminario “Ciencia, Tecnología y Desarrollo en tiempos de Covid-19. Escenarios Socio-Productivos para la Pospandemia en la provincia de Buenos Aires”, organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense.En ese sentido, afirmó que en ese lapso se reconfiguró la representación del científico ya no como aquellos que “investigan objetivamente en su laboratorio, aislados del mundo en una especie de torre de marfil, sino como alguien que articula su saber, su conocimiento con las demandas de la sociedad. Y eso fue un producto de esa asociación a la que nos llevó, nos obligó la anterior crisis”.Chicote puntualizó que, a comienzos de 2020, la comunidad científica “se preparaba para poner en marcha una sinergia positiva cuando sobrevino la pandemia”, pero afirmó que las redes de relación establecidas hicieron que la inédita emergencia sanitaria “nos encontrara armados para salir rápidamente en respuesta a la urgencia, y nos dio también coordenadas para pensar no sólo el durante la pandemia sino también cómo puede ser la pospandemia”.“La urgencia de atender todo lo relativo a la pandemia vino a corroborar lo que venimos diciendo los científicos desde hace mucho: que no existen compartimentos estancos entre las ciencias, que no tienen vigencia las viejas taxonomías de ciencias básicas o aplicadas; exactas, sociales, naturales o tecnológicas como compartimentos separados", agregó."Se enfatizó una vez más la necesidad de afrontar los problemas en forma conjunta, y la comunidad científica estuvo a la altura de esa demanda. Nuestra capacidad de respuesta desde una perspectiva conjunta es una de las capacidades que pudimos demostrar ante la pandemia”, destacó Chicote.En otro pasaje resaltó los proyectos y convocatorias impulsados desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), y puntualizó sobre el más reciente, “La sociedad argentina en la pospandemia”, cuyo objetivo, expresó, es “ver y mensurar dónde estamos parados ahora y cómo nos preparamos para el momento del después”.Del seminario tomaron parte, entre otras personalidades, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Ciencia nacional Roberto Salvarezza.