"Se tomaron medidas muy importantes para lograr que se corte la cadena de contagios", dijo Medina

Enfermeros de CABA y tcnicos en emergencias recibidos en la @UNAJ_oficial, testeando en el @clubsanlorenzo, compartieron sus experiencias profesionales en el marco de la pandemia con @cuervotinelli. — Arnaldo Medina (@ArnaldoDMedina) June 28, 2020

“Se tomaron medidas muy importantes respecto a la restricción de la circulación, y esto es fundamental para lograr que se corte la cadena de contagios”, dijo el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.“Va a aumentar mucho la cantidad de gente que se vuelca al trabajo territorial, concretamente al programa DetectAR, buscando casa por casa, tratando de encontrar personas con sintomatología y a partir de eso testearlas, y una vez hecho, si se confirma un caso positivo, aislarlas”, detalló el funcionario.Sobre el incremento de camas para atender a pacientes graves, el funcionario aseguró que “en los primeros días de julio se va a terminar de cumplir con todo aquello que se planificó: un crecimiento muy importante de la cantidad de camas”.“Ya llevamos un 37 % de crecimiento de camas críticas a nivel nacional, es un número muy importante y estamos hoy cerca de 26 camas críticas cada 100.000 habitantes que es un número muy bueno, porque partimos de 18,8 cada 100.000 habitantes”, precisó.Señaló que “se viene una batalla decisiva. Si perdemos, esto se seguirá multiplicando, y si ganamos vamos a poder detenerlo”.Y añadió: “Hasta que llegue la vacuna vamos a estar con este problema; obviamente que no se pueden hacer pronósticos, pero hay países que la han pasado muy mal y lo vienen superando, pero siempre aparece un brote y el problema persiste”.En el esquema de abordaje comunitario, Medina dijo que “las camas no hospitalarias -por ejemplo en el Gran Buenos Aires ya hay 15 mil-, en hoteles, albergues, y clubes que pueden alojar pacientes leves”.Destacó que en el caso de una persona adulta que contraiga Covid-19 “es importante que no esté en la misma casa conviviendo con adultos mayores”, ya que “en Europa gran parte de los contagios se dan con convivientes, en las casas”.Con respecto al trabajo territorial, Medina explicó que una gran cantidad de voluntarios provienen de las universidades nacionales del conurbano y de la UBA.Sostuvo que las universidades “están aportando voluntarios, estudiantes y docentes” y que ya hay “7 mil anotados” que se están capacitando, “muchos de ellos trabajando en los calls center, llamando a los contactos estrechos, a los pacientes que están en sus domicilios, trabajando en territorio también”.