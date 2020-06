La mayoria de los "casos cero" de coronavirus en las provincias argentinas lograron recuperarse

Ciudad de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Entre Ríos

Tierra del Fuego

Santa Cruz

Tucumán

Salta

Jujuy

San Luis

Río Negro

Neuquén

Misiones

Santiago del Estero

Formosa

La Pampa

Corrientes

Chaco

La Rioja

Chubut

San Juan

La mayoría de los llamados "casos cero" de coronavirus en 23 de los 24 distritos de Argentina -Catamarca es la única provincia que a la fecha no registra infectados- se recuperaron en forma satisfactoria y casi ninguno de ellos requirió atención en terapia intensiva, según un relevamiento realizado por Télam, que constató que el único fallecimiento fue el de una pediatra de La Rioja.Este es el detalle de esos "casos cero" del país:Un hombre de 43 años que había viajado por varias ciudades de Europa en febrero se convirtió en el primer caso confirmado de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina.Según relató el hombre, identificado como Ariel, estuvo entre el 19 y el 29 de febrero en varias ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus, y también de España.Tras regresar en primera clase en un vuelo de Alitalia, comenzó con síntomas propios del virus y el 1° de marzo fue internado tras una consulta médica por un cuadro de fiebre, tos y dolor de garganta en la Clínica Suizo Argentina del barrio porteño de Recoleta.Luego del hisopado y tras esperar 24 horas el resultado, la muestra analizada en el Instituto Malbrán confirmó que se trataba del primer caso positivo de coronavirus.Después de casi 12 días internado, en donde también fue derivado al Sanatorio Agote, el paciente fue dado de alta y comenzó con su aislamiento domiciliario.El primer caso de coronavirus en territorio bonaerense se detectó el 6 de marzo en una mujer de 67 años que fue internada en un centro asistencial del partido de San Martín.La paciente había regresado de un viaje por Italia el 29 de febrero, y al día siguiente comenzó a manifestar síntomas de Covid-19: más de 38° de fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria.La primera consulta la realizó el 3 de marzo y, como reunía todas las características de caso sospechoso, el equipo sanitario decidió su aislamiento e internación.El 6 de marzo obtuvo la confirmación del diagnóstico, y el 10 el alta hospitalaria. Tras pasar 17 días de internación y aislamiento, obtuvo el alta definitiva.El primer caso de coronavirus cordobés fue notificado oficialmente el 6 de marzo y se trató de Gerardo, de 57 años, residente en la localidad de Morteros, en el departamento San Justo, limítrofe con Santa Fe.El paciente había llegado de un viaje al norte de Italia el 18 de febrero y cinco días después comenzó con síntomas compatibles con un cuadro febril, así que recibió atención preliminar en un centro de salud privado en esa localidad y el 2 de marzo fue derivado al Hospital Privado de la capital de Córdoba.El 6 de marzo el Instituto Malbrán confirmó que era portador del virus Covid-19 y fue aislado por 14 días en un domicilio junto a su esposa y dos hijas.El 13 de marzo fue dado de alta en muy buen estado de salud, al igual que su familia, que no llegó a contagiarse.Un joven de 28 años que había regresado de un viaje a Inglaterra fue el primer caso confirmado de Covid-19 en la provincia de Santa Fe, el 14 de marzo, cuando llevaba tres días internados en el hospital Carrasco, de Rosario, por síntomas compatibles con la enfermedad.El Ministerio de Salud provincial informó entonces que el joven había mantenido contacto con una sola persona desde su regreso al país, quien también fue aislada pero no se contagió el virus.El paciente cursó síntomas leves y no requirió cuidados intensivos ni asistencia respiratoria, y fue dado de alto días después.Una mujer de 62 años que llegó a la provincia desde el norte de Italia se transformó en el primer caso de coronavirus detectado en la provincia, y las autoridades informaron su test positivo el 21 de marzo.Se trató de una mujer que llegó el 13 de marzo a Mendoza procedente de Italia y que el 16 de ese mes tuvo los primeros síntomas y se activaron todos los protocolos."La paciente está en buen estado de salud e internada en el Hospital Español. Desde el primer momento cumplió la cuarentena y se activaron todos los protocolos", indicó en ese momento la ministra de Salud Ana María Nadal al dar a conocer detalles del caso.La mujer recibió el alta el 24 de abril tras dar dos PCR negativos, informaron fuentes sanitarias provinciales.El jueves 12 de marzo la provincia mesopotámica registró su primer caso de coronavirus cuando un hombre de 30 años, oriundo de Gualeguay, acudió al hospital Alemán de Buenos Aires luego de regresar de un viaje por Francia e Italia, y presentar síntomas durante su aislamiento.El paciente no necesitó de respirador y evolucionó favorablemente y sin complicaciones clínicas en el hospital de rehabilitación respiratoria "María Ferrer".La primera persona de Tierra del Fuego en contraer coronavirus fue una mujer de 51 años radicada en la ciudad de Ushuaia, antropóloga y docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.El caso fue confirmado oficialmente el 15 de marzo por la ministra de salud provincial, Judit Di Giglio.La paciente había realizado un viaje de un mes a Francia y regresó a Tierra del Fuego en un vuelo de línea el 6 de marzo.A pesar de que entonces no regía el aislamiento social, preventivo y obligatorio, permaneció en su domicilio junto a su hijo adolescente de 14 años, que también se contagió.A los pocos días, madre e hijo presentaron síntomas respiratorios y acudieron al Hospital Regional Ushuaia, donde los médicos determinaron que ambos podían continuar el tratamiento en su casa, donde evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta semanas más tarde.Michel, un ciudadano francés de 77 años, fue el primer paciente confirmado con coronavirus en la provincia, el 17 de marzo.El caso ocurrió en El Calafate, donde el intendente Héctor Belloni declaró en aislamiento a este destino turístico tres días antes de que el gobierno nacional hiciera lo propio para todo el país.Michel formaba parte de un contingente de turistas franceses integrado por 25 jubilados de los cuales 10 tuvieron Covid-19 y retornaron a su país el 2 de mayo.El operativo de regreso a Francia incluyó la evacuación sanitaria del grupo, que permaneció confinado en el hotel Edenia, incluyendo a un integrante llamado Roland, de 82 años, el único asistido con respirador en el hospital Samic de El Calafate.Todos los integrantes del grupo se encuentran recuperados en Francia, informaron a Télam fuentes diplomáticas.El 19 de marzo, la ministra de Salud Pública de Tucumán, Rossana Chahla, anunció el primer caso de coronavirus en la provincia y dijo que se trataba de una mujer de 46 años.La funcionaria agregó, entonces, que esta persona había llegado del exterior el 8 de marzo junto a su familia y resaltó que pudieron "detectarlo gracias a la vigilancia epidemiológica contínua".La paciente, Carolina, realizó declaraciones a medios locales y explicó que sintió síntomas leves "como si fuera una gripe", y se recuperó por completo, algo que no sucedió con su esposo Ricardo.El hombre, un empresario tucumano de 50 años también se contagió durante el viaje realizado por el matrimonio y sus dos hijos a países de Europa y África para celebrar su cumpleaños y una semana después se convirtió en la primera víctima fatal en la provinciaEl primer caso de coronavirus se dio el 17 de marzo, y se trató de un hombre de 40 años que el 12 de marzo llegó a la provincia desde Europa y que al presentar síntomas concurrió a la clínica privada Altos de Salta, donde quedó internado y aislado.El hombre había viajado a Europa con unos amigos y debió retornar antes, debido a que su padre había sufrido un problema de salud que lo mantenía internado en grave estado en otra clínica salteña, pero al llegar debió quedar aislado por venir desde España, y luego presentó los síntomas.El paciente se recuperó sin necesidad de ser trasladado a terapia intensiva y fue dado de alta cuando los resultados de los estudios lo permitieron.El 17 de marzo se reportó el primer caso de coronavirus en la provincia de Jujuy, una mujer de 45 años que viajó por Europa y tras cumplir un periodo de cuarentena e internación, se recuperó.La mujer presentó síntomas de Covid-19 una vez llegada a la provincia, luego de haber estado de viaje por España, Francia e Italia, por lo que fue trasladada al hospital San Roque de San Salvador de Jujuy.Durante su internación, en un primer momento presentó "dificultades para respirar y picos febriles", pero tras cumplir con las indicaciones médicas se recuperó y obtuvo el alta médica.El primer caso de coronavirus fue confirmado el 9 de marzo, tras recibir los resultados enviados por el Instituto Malbrán.Se trató de una mujer de 43 años, una médica psiquiatra que había estado en Barcelona entre el 5 y el 24 de febrero.La mujer presentó síntomas el viernes 6 de marzo, cuando realizó la consulta en el hospital central de la ciudad de San Luis y fue aislada a la espera de los resultados del testeo.Durante el curso de la enfermedad,se encontró estable clínicamente, con pocos días de fiebre, pero permaneció internada 15 días. Nunca requirió de respirador y se recuperó de manera favorable.El primer caso de coronavirus se detectó el 9 marzo en Viedma y se trató de Inés, de 32 años, quien retornó de un viaje por España. A su llegada, la mujer se reincorporó a su trabajo de directora de una escuela ecológica.A los pocos días fue internada en el hospital Zatti de la capital rionegrina con buen estado general de salud, de donde fue dada de alta a los 14 días.El primer caso positivo por coronavirus se registró el 20 de marzo y fue un hombre de 64 años que retornó de España.El paciente permaneció internado en la Clínica Pasteur, de la ciudad de Neuquén, hasta su recuperación, el 9 de abril.Los médicos destacaron la importancia de guardar la cuarentena, mantener la distancia social y el uso de elementos de protección.El paciente cero en la provincia de Misiones fue un hombre de 71 años residente en Posadas y se trató de un caso "importado", ya que había retornado de un viaje por Europa.Fue confirmado el viernes 27 de marzo mientras cumplía con la cuarentena por haber llegado de su viaje, y luego de comenzar con los síntomas.Leopoldo, tal su nombre, debió ser internado en el hospital Ramón Madariaga de Posadas, no necesitó oxígeno ni asistencia mecánica para respirar.Su esposa, que viajó y permaneció junto a él no contrajo el virus.Fue dado de alta en la tarde del viernes 17 de abril.El caso cero en Santiago del Estero fue en la ciudad de Selva, al sur de la provincia, en donde un joven de 27 años había regresado de Córdoba en donde estuvo con su novia que había dado positiva de Covid-19.Cuando arribó a su hogar, estuvo recorriendo la ciudad e incluso participó de un asado con amigos y familia.Nunca se sintió mal, ni tampoco padeció de algún síntoma, pero al conocerse que había mantenido una estrecha relación con alguien positivo, las autoridades aplicaron el protocolo y le hicieron el hisopado que dio positivo el 14 de marzo.El alta fue casi 30 días después, el 12 de abril, dado que se "demoró en dar el negativo", dijeron fuentes de Salud.El gobierno de Formosa confirmó recién el 9 de junio la detección del primer caso positivo de coronavirus que se registró en esa provincia y las autoridades lo consignaron a una médica de 36 años oriunda de Quilmes, provincia de Buenos Aires que fue contratada para trabajar como personal sanitario de "refuerzo" en el interior provincial.La profesional de la salud iba acompañada de su marido y su hijo, y el lunes 8 de junio llegó a la localidad de Mansilla donde se le realizó un control que, 12 horas después, arrojó resultado positivo.La paciente se encuentra, ahora, en período de recuperación.El primer caso de Covid-19 en La Pampa se conoció el 20 de marzo, en el inicio de la cuarentena en todo el país. Se trató de una persona de 71 años, con antecedente de viaje al exterior, que estaba aislado a su regreso y cumpliendo protocolo desde el 16 de marzo, cuatro días después presentó síntomas compatibles con la Covid-19.El hombre vive en Santa Rosa, fue atendido por un móvil sanitario en su domicilio donde se le tomó las muestras respectivas y en una primera instancia, se descartó afección por influenza A o B, y por eso se derivó la muestra al Instituto Malbrán, que comunicó la positividad de la muestra y confirmó el caso.El primer paciente con Covid-19 en Corrientes fue Jorge, quien llegó a la Argentina junto a su familia proveniente de Europa el 10 de marzo.Jorge es empresario y vive con su esposa en Villa Ángela (Chaco), sus hijos residen la Capital de Corrientes.El martes 17 de marzo le hicieron el hisopado y el viernes 20 le confirmaron que padecía Covid-19.A través de una carta en Facebook que tituló: "Tengo coronavirus, no elegí enfermarme", el hombre relató en detalle sus movimientos al llegar de su viaje familiar por el viejo continente y los síntomas.Dijo que en principio sintió pérdida de gusto y olfato, que tras confirmarse el diagnóstico realizó la cuarentena en la ciudad de Corrientes, y que todos comenzaron con el aislamiento inclusive "antes de tener los resultados".Luego, varios de los integrantes de su familia que habían viajado con él también se contagiaron de Covid-19, pero ya se encontraban en estricto aislamiento. Todos se recuperaron.En la provincia de Chaco, el pasado 9 de marzo fueron confirmados de forma oficial por el Ministerio de Salud de la Nación los dos primeros casos positivos de Covid-19.La primera persona con coronavirus en La Rioja fue una médica pediatra de 52 años, cuyo caso fue confirmado oficialmente el 29 de marzo.Liliana estuvo internada en el sanatorio Mercado Luna de la capital provincial durante 8 días en terapia intensiva y con asistencia de un respirador.La profesional había tenido cáncer cuando joven, padecía celiaquía y artritis reumatoidea, y falleció el 31 de marzo, dos días después de la confirmación de que padecía coronavirus.El primer caso de Covid-19 confirmado en la provincia de Chubut fue el de un hombre de 54 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, que había estado en Brasil y cuando volvió cumplió el protocolo de aislamiento preventivo obligatorio.El hombre estuvo internado en el sanatorio La Española hasta que fue dado de altaEn San Juan el primer caso de Covid-19 se confirmó el sábado 28 de marzo y la paciente fue una médica de 29 años que había regresado el 19 de marzo de España. A los pocos días, la mujer fue dada de alta.