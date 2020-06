Qué significa la sigla LGBTIQ+ y por qué se festeja hoy el Día del Orgullo

L

🌈 51 aos de Stonewall - #LasVidasTransNegrasImportan

Es una sigla que representa universalmente a las diversas identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales."Tanto la bandera como la sigla, son dinámicas.", explicó a Télam el periodista Lucas Fauno, y agregó: "Hace unos años, no se hablaba de personas no binaries y nos manejábamos en términos binarios del lenguaje".LesbianaGayBisexualTransTravestiTransgéneroIntersexualidadQueerOtras identidades fuera de las heteronormativas, como las personas no binarias, asexuales, pansexuales y otras.Con respecto a la fecha, el 28 de junio año 1969 en Nueva York, la comunidad LGTB fue reprimida brutalmente por la policía en el bar Stonewall Inn. No era la primera vez que sucedía, pero sí fue la primera vez que se enfrentaron a la violencia institucional.Fue Stormé DeLarverie, una lesbiana negra, quien lanzó el primer grito y junto a las travesti, las drags, las lesbianas y los gays gestaron la fecha con la que mundialmente se conmemora la resistencia LGTBIQ+.