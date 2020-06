Suman 1.207 los fallecidos por coronavirus y 57.744 los infectados en el país

Otras 23 personas murieron y 2.401 resultaron contagiadas por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras el ministro de Salud Ginés González Garcíaafirmó a Télam que las restricciones a la circulación de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son "para evitar consecuencias fatales" como puede ser la "falta de camas de terapia intensiva".Con las cifras reportadas oficialmente esta noche, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende a 1.207 y los infectados a 57.744.El registro de contagios de hoy ubican a la provincia de Buenos Aires con 1.423 casos y a la Ciudad de Buenos Aires con 849, distritos que concentran más del 90% de los infectados.A estas jurisdicciones le siguen, en cantidad de casos, Chaco con 52; Neuquén, 16; Córdoba, 15; Río Negro, 14; Entre Ríos, 12; Mendoza, 6; Santa Fe, 5; Jujuy, 3; Salta, 2, y Corrientes, Formosa, La Rioja, y Tucumán con un nuevo caso.En diálogo con Télam, Ginés dijo que el avance del virus en el AMBA y la ausencia de una vacuna y de medicación específica contra el coronavirus, llevaron al gobierno a determinar una nueva y mayor restricción a la circulación de personas en esa región para evitar "consecuencias fatales por no contar con camas de terapia intensiva"."Buscamos manejar la cuarentena de tal manera que el número de casos fuera siempre controlable y administrado. Lo hicimos desde el primer día, y digo lo hicimos porque fue todo el pueblo argentino, lo hicimos entre todos", indicó."Cuando empezamos a notar que teníamos circulación comunitaria en una megalópolis como el AMBA, empezamos a pensar de otra manera; así que salimos con el Programa Detectar", explicó Ginés."También notamos que el avance de internación específica empezó a ser muy exponencial. Eso implicó que teníamos que hacer algo para que dentro de 25 o 30 días no suceda lo que no queremos que ocurra: que no haya ninguna persona que, por no tener una terapia intensiva, respiradores y todo lo que necesite termine con una consecuencia fatal", afirmó.Por su parte, el ministro de Transporte Mario Meoni, aseguró que el Gobierno nacional apunta a reducir la circulación en el AMBA entre 200 y 300 mil personas diarias y evalúa una herramienta para bloquear las tarjetas SUBE de trabajadores no esenciales."En los próximos días podemos contar con una herramienta tecnológica, pero estamos discutiendo si se bloquean automáticamente o se bloquean post uso", explicó Meoni, sobre el uso de la tarjeta SUBE.El funcionario apuntó que lo que se busca "es volver a los 550.000 pasajeros que transitaban el AMBA en transporte público en las primeras dos semanas de cuarentena"."Hoy estamos entre 900.000 y un millón de pasajeros por día en los transportes públicos y con estas medidas queremos reducir esas cifras a 600 o 700 mil por día, de modo de bajar la circulación de entre 200 o 300 mil personas", señaló.En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que el Gobierno está "dispuesto a pagar todos los costos políticos para salvar vidas" y reconoció que "hay expresiones de cansancio" por la extensión del aislamiento social en el AMBA, pero advirtió que "hay una aceleración de la circulación del coronavirus" en esa región y "los expertos nos aconsejan tomar estas medidas".En tanto, los trabajadores esenciales del AMBA deberán tramitar un nuevo permiso de circulación, entre el lunes y martes, para poder trasladarse desde el 1 de julio.Según se informó oficialmente, los trabajadores que cumplan tareas esenciales y que tengan residencia en el AMBA tendrán tiempo desde este lunes a las 0 y hasta el martes a las 23.59, para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación).En el plano internacional, quedó en evidencia que el virus no da tregua en algunos de los países más poblados del mundo, con otro récord de casos en el desbordado Estados Unidos y un aumento sostenido en India, Brasil, Chile y otras naciones de América latina, el nuevo epicentro de una pandemia que se encamina a superar los 10 millones de infectados y las 500.000 muertes en los próximos días.La contracara de esa situación crítica la volvieron a mostrar los países de Europa, dedicados de lleno a la reapertura de actividades con el tentador verano por delante, aunque varios de ellos -como España- continúan actuando con rapidez sobre nuevos focos de contagio mediante la detección temprana de casos y el aislamiento necesario para evitar la propagación del virus.España e Italia pudieron mostrar hoy cifras de tres y ocho muertes respectivamente por la enfermedad, una muy buena noticia para dos de los países europeos más castigados por la Covid-19.En cambio, Estados Unidos superó por segundo día consecutivo su propio récord de nuevas infecciones, con más de 45.000, y se mantiene como el país más afectado por la pandemia con casi 2,5 millones de casos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, mientras registra rebrotes en las regiones sur y oeste del país.Al sur, México también seguía mostrando hoy altas cifras en el conteo de daños que provoca la pandemia, a punto tal que con 25.779 muertos presenta una de las tasas de mortalidad (12,4%) más altas del planeta.