Gamers y desarrolladoras de videojuego dejan fuera de competencia a la desigualdad

Son mujeres que juegan y desarrollan videojuegos, revolucionan las ligas mayores de las competencias online, crean contenidos y encuentran nuevas formas de narrar, rompiendo con la hegemonía del héroe canónico y la imagen del nerd de los juegos y películas clásicas.Muchos estereotipos son los que condicionan a las mujeres en las esferas cotidianas. Con respecto al mundo gamer, "se tiende a pensar que la mujer que labura en videojuegos es solo artista"."Un prejuicio es pensar que las mujeres no podemos programar. Y si bien es cierto que la mayoría somos diseñadoras gráficas, músicas o animadoras, muchas chicas programan o quieren aprender y encuentran una traba por ese prejuicio", dijo.Asimismo, consideró que "hay un recambio generacional muy fuerte; quienes participamos de las exposiciones o las jams estamos en el ambiente hace pocos años y somos gente joven".Con respecto al recambio generacional, explicó: "Pensamos al videojuego como un objeto cultural, como una obra artística y no como un producto comercial. La idea es que sea un motor expresivo, concebirlo de esa manera abre muchas puertas"."Ahí es donde se da esta renovación: mucha gente de diversas carreras confluye y encuentra su lugar en este 'nicho'. Pero creo que se da necesariamente por una cuestión cultural, de acceso a la educación y a la tecnología", subrayó.Mer contó que "hubo un boom de videojuegos independientes, con juegos de texto, muy fáciles de programar, y eso multiplicó mucho las voces y fue revolucionario"., resaltó.Esto, además, rompe con el mandato capitalista de la especialización única: son espacios donde abrevan distintos conocimientos., explicó."Hay una hegemonía masculina en este ámbito y nos criamos con la idea de que los videojuegos son 'cosa de nenes', entonces buscamos generar este espacio donde nos sintiéramos representadas y ser las voceras de esta nueva etapa", aseveró."Somos muchas las que trabajamos para empresas que tercerizan lo que piden clientes de afuera, entonces no tenemos mucha voz, pero nuestra intención es generar un espacio amplio y democrático. Hace recién poco más de un año que armamos WIG, entonces avanzamos de a poco, todavía estamos en etapa de formación y vemos qué necesidades van surgiendo en el andar", concluye., y que muchas veces falla la comunicación de los torneos oficiales porque "muchas piensan que no pueden participar o que van a ser la única, entonces prefieren no anotarse para no sentirse incómodas".Con "toxicidad" se refiere a "las mujeres que nos atacan o nos hacen a un lado solo por el hecho de ser mujeres. Hay hombres que sienten que les invadimos el rancho y por eso buscan humillarnos, eso es lo que muchas vivimos en mayor o menor medida".Su idea es "formar una comunidad de mujeres que jueguen FIFA, agrandar la comunidad", en un camino que se arma paso a paso y cada vez con más compañeras.