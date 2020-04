Con 100 casos, Flores es el barrio porteño con más contagiados

Palermo reportó 81 personas contagiadas, Belgrano 68, Balvanera 65 y Recoleta 58, con lo que los cuatro barrios acumularon 272 casos sobre un total de 856 infectados en la ciudad, 46 de ellos fatales.El informe añade que el barrio de Versalles no tuvo vecinos infectados en el período de investigación, desde el 2 de marzo hasta el 23 de abril.En ese lapso, se notificaron 8.394 casos sospechosos y "se verifica una tendencia en aumento en el número de notificaciones totales", dice el informe.La tendencia en alza también se observa, según el Boletín, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional el pasado 20 de marzo para mitigar la propagación del coronavirus.Con respecto a los casos confirmados en Flores, el estudio indicó que "en este barrio se presentó un agrupamiento de casos en una institución semi-cerrada".Respecto a este último punto, la semana pasada hubo 2 muertos y más de 60 contagiados de coronavirus en tres geriátricos porteños, de los cuales 39 casos -35 adultos mayores y cuatro empleados- se verificaron en un hogar para adultos mayores en Flores.En cuanto a los casos absolutos, "la zona norte de la ciudad es la que presenta la mayor cantidad" de casos, se indicó en referencia a Belgrano, Palermo y Recoleta.Del total de los casos notificados, fueron confirmados el 10% (856), descartados el 74% (6.219) y resultaron sospechosos el 16% (1.319)."El porcentaje de descartados es el mayor valor respecto de la clasificación, dando cuenta de una alta sensibilidad del sistema de vigilancia", también detalló el informe.En el período estudiado, Almagro registró 37 infectados con coronavirus, Caballito 32 y Villa Urquiza 27, mientras que los distritos con menos casos son Villa Soldati con 2, Mataderos, La Boca y Villa Luro con 4, en tanto que Versalles es el único barrio que no registra enfermos de Covid-19."Los casos confirmados en los últimos días presentan una tendencia en aumento. Esto se relacionaría con el incremento de casos en instituciones semi-cerradas y agrupamientos de casos en barrios específicos de la ciudad", señaló el Boletín.Según el análisis, si bien "la mayor cantidad absoluta de casos se encuentra en los grupos de 20 a 39 años, la población más afectada en términos de tasas corresponde a los mayores de 70".Además, los 46 pacientes fallecidos "presentaron una media de edad de 76 años (rango: 47-95)" y de ese total, 32 son varones y 14 mujeres.El informe precisó "que los menores de 60 años (5 fallecidos en total), tienen una tasa de letalidad del 0,87%; mientras que los mayores de 60 alcanzan el 14,7%".Por otra parte, el documento expuso que 4.219 pasajeros estaban, en la misma fecha, en hoteles que cumplen aislamiento obligatorio y que se realizaron 3.757 hisopados de los cuales 2,3% "arrojaron resultados positivos".Para el mismo período de tiempo, del total de hisopados el 83% (3.119) resultó no detectable, y se detalló que "se encuentra pendiente el resultado del 13,7% (419 personas)".En tanto, "de las 86 personas positivas, a la fecha, 66 fueron asintomáticas, 13 oligosintomáticas y 7 presentaron síntomas".También se explicitó que los problemas de salud mayormente observados en los fallecidos fueron hipertensión arterial (46,4%), diabetes (26,8%), obesidad (25%), insuficiencia cardíaca (17,9) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (10,7%) , mientras que el 17,9% no presentó patologías crónicas preexistentes.