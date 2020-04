Crece el interés por las cámaras para medir la temperatura

Con la flexibilización del aislamiento para algunas actividades, se multiplica la inquietud de fábricas e instituciones de contar con herramientas para controlar la temperatura corporal del público, para prevenir contagios de coronavirus."En el último tiempo organismos gubernamentales, aeropuertos, hospitales, empresas privadas y hasta personas están buscando constantemente soluciones para incorporar medición corporal e temperatura sin contacto”, explica Macson Guedes, director General y de Ventas para FLIR, una firma que comercializa cámaras termográficas para detección de temperatura en toda América Latina.En la firma explican que las empresas están buscando soluciones para mantener a sus clientes y a sus empleados más protegidos, pero alertan sobre que algunos productos que no cuentan con las normas mínimas o no tienen certificación de organismos reguladores para uso en humanos.Pero no sólo las firmas privadas se preocupan por su público y apelan a mecanismos de detección de los síntomas del coronavirus. La semana pasada en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Lucio Meléndez se convirtió en la primera institución de salud en incorporar cámaras térmicas. La tecnología fue ubicada en el acceso principal para permitir la detección temprana de personas que ingresen con temperatura elevada a la institución.El Hospital de Almirante Brown, ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires, se convirtió en la primera institución de salud en incorporar cámaras térmicas para la detección preliminar de temperatura corporal. la tecnología desarrollada por Dahua Technology, provista por Big Dipper e instalada por a la empresa de tecnología informática C-Team Global en el acceso al centro de salud, un área crítica y estratégica por la cual se comunican la guardia de maternidad, obstetricia, neonatología, pediatría y sala de terapia intensiva pediátrica.La iniciativa se dio en el marco del programa 'Causa Común Brown', que articula un espacio solidario en el que intervienen ONGs, profesionales, empresarios, comerciantes, pymes, universidades, instituciones, vecinos y estudiantes para abordar la pandemia. La cámara está instalada en el acceso a la guardia, detecta la temperatura de quienes ingresan y emite una alerta si hay algún caso que supere los 37ºC, para que personal del nosocomio pueda tomar una acción preventiva pertinente al recibir el aviso.