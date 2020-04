Santilli: "La Ciudad de Buenos Aires continúa la cuarentena tal cual venía sucediendo"

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó esta mañana que la cuarentena "continúa tal cual venía sucediendo" al aludir a la decisión de la jurisdicción de no sumarse a la posibilidad de otorgar salidas diarias de una hora a la población en aislamiento obligatorio.Respecto al anuncio realizado el sábado por el presidente, Santilli explicó en diálogo con radio La Red que Alberto Fernández "escuchó a todos los gobernadores y hay diferentes situaciones: una cosa son las poblaciones menores a 500.000 habitantes y otra son las que tienen más" ."La única duda fue cuando expresó el tema que podían salir todos pero rápidamente en el diálogo con la provincia de Buenos AIres, Córdoba, Santa Fe y otras provincias decidimos mantenerla hasta tanto podamos hacer un análisis más extenso", explicó.En la misma línea, aseguró que "no hay lecturas políticas, lo que tenemos que hacer es luchar todos juntos contra la pandemia".Por otro lado, el vicejefe de Gobierno porteño aseveró que "constantemente" evaúan en el distrito "si sumar algún sector económico más" a las excepciones de la cuarentena obligatoria.También, si se puede "mejorar algunos que ya están abiertos para poder permitirle a Pymes de la ciudad poder resolver el pago de salarios a sus empleados, que la economía empiece a tener algún motor de desarrollo suave pero gradual".Por último, el vicejefe de Gobierno agradeció a "la inmensa mayoría de la población que está en sus casa, que ha hecho que no hayamos tenido un pico"."Yo sé que es difícil, complicado y que se torna insoportable por momentos, pero tenemos que hacer un esfuerzo más", planteó Santilli.