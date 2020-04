Efemérides del 27 de abril

Efemrides

01 1810 PARA ELISA. El pianista, director de orquesta y compositor alemán Ludwig van Beethoven compone en Viena la pieza “Para Elisa”, una de sus obras más famosas. Fue publicada por primera vez en 1867 y se la usa como ejercicio en la enseñanza del piano.02 1994 NELSON MANDELA. El abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela es elegido presidente de Sudáfrica en las primeras elecciones parlamentarias celebradas sin la política de “apartheid” que discriminaba a la mayoritaria población negra. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz junto al ex presidente sudafricano Frederik De Klerk, con quien fueartífice del fin del “apartheid”.03 1999 TU SAM. Muere en Buenos Aires, a la edad de 66 años, el mentalista e hipnotizador Juan José del Pozo, conocido popularmente como Tu Sam, quien en el programa “Sábados Circulares” batió un récord de permanencia bajo el agua sin respirar.El apodo Tu sam es un acrónimo de las palabras «técnica», «unción», «sabiduría», «amor»y «mística».04 1953 ROSANNA FALASCA. Nace en el pueblo santafesino de Humboldt la cantante de tangos Rossanna Inés Falasca, quien publicó 11 discos y actuó en tres películas.05 1983 ENZO FRANCESCOLI. El ex delantero uruguayo Enzo Francescoli convierte su primer gol con la camiseta de River Plate en un partido con Ferro Carril Oeste que su equipo ganó por 1-0. Francescoli, actual manager de River, jugó en el equipo “millonario”entre 1983 y 1986 y entre 1994 y 1997.06 2003 MENEM-ROMERO. La fórmula Carlos Menem - Juan Carlos Romero gana en primera vuelta las elecciones presidenciales de 2003, pero luego el ex mandatario desiste del ballotage por lo que se proclama presidente al ex gobernador santacruceño Néstor Kirchner.07 1848 ABOLICIÓN ESCLAVITUD. Se promulga el decreto de abolición de la esclavitud en Francia y todas sus colonias.08 1962 ÁNGEL COMIZZO. En la ciudad santafesina de Reconquista, nace el ex arquero y director técnico Ángel Comizzo, quien jugó en River Plate a lo largo de 9 temporadas en las que ganó cuatro campeonatos locales. Formó parte de la selección argentina que obtuvo el subcampeonato en el Mundial de Italia 1990.09 1886 LA PLATA. La capital de la provincia de Buenos Aires se convierte en la primera de América Latina en tener alumbrado público eléctrico.10 1927 TATO BORES. Nace en Buenos Aires el actor y humorista Mauricio Borensztein, famoso por sus monólogos en programas de televisión con el nombre de Tato Bores, con el que desarrolló una exitosa carrera artística de más de 50 años. Trabajó en 22 películas.