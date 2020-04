"Ahora mi vida es mía", el testimonio de una mujer trasplantada en cuarentena

"Ahora mi vida es mía", dijo Natalia Mozzatti, una de las 94 personas que fue trasplantada en Argentina desde que se inició el aislamiento por coronavirus, una experiencia que decidió compartir para que "se sepa que estamos cuidados" y que "es posible, a pesar de la cuarentena, lograr acceder a un trasplante".Desde Corrientes, la mujer de 37 años dialogó con Télam para contar cómo fue el proceso que permitió que recibiera un riñón, luego de "ocho años y 8 meses de diálisis", cifra exacta que tiene muy bien contabilizada."El 3 de abril me llamaron para decirme que podían trasplantarme. Tenía dudas, por el coronavirus, pero los profesionales del Incucai me explicaron todo, me informaron sobre el protocolo que aplican para garantizar que el donante no tenga coronavirus", compartió.Ella reconoció que en esta situación de pandemia "una se replantea todo en la vida. Y pensé que debía seguir esperando, así que cuando me llamaron, fue un milagro".Luego de escuchar las explicaciones del equipo de trasplante también su médico personal y su papá la alentaron: "Estás en diálisis, soy paciente de riesgo en la pandemia, es tu oportunidad. Y terminé de decidirme".La cirugía "duró poco más de tres horas, A los ocho días ya estaba en casa, donde estoy haciendo la cuarentena con mi mamá y mi papá. Ahora tengo alta ambulatoria y voy una vez por semana a controles, a un consultorio donde solo estoy yo, porque es muy cuidado ese aspecto también.La gente tiene que saber que estamos cuidados", relató.Mozzatti es técnica en Turismo, profesión "que amo y tuve que dejar porque implica viajar. Me diagnosticaron mi enfermedad hace 10 años, y se me paralizó la vida. Ahora, mi vida es mía".Y dijo que no puede borrarse la sonrisa: "Abrí los ojos después del trasplante con una sonrisa que no se me borra"."Estoy muy agradecida con mi donante y con el equipo del Instituto de Cardiologìa de Corrientes que es el centro de referencia en mi provincia para trasplantes. Está buenísimo que la gente sepa que es posible acceder a los trasplantes a pesar de la pandemia", destacó.