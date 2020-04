Vizzotti: cada jurisdicción "evaluará la dinámica" de las salidas autorizadas de una hora

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó hoy que serán las autoridades de cada una de las jurisdicciones del país las encargadas de "evaluar la dinámica" de las salidas de una hora por día en un radio no mayor de 500 metros del domicilio autorizadas ayer, en el marco de una nueva fase de la cuarentena por el coronavirus.La evaluación se realizará "en función de la situación epidemiológica y organizativa" de cada jurisdicción, amplió la funcionaria en el reporte diario matutino de la cartera sanitaria.Vizzotti explicó que el anuncio realizado anoche por el presidente Alberto Fernández se enmarca "en el contexto de una indicación sanitaria para esparcimiento por el impacto que tiene este aislamiento social, preventivo y obligatorio en la salud mental y emocional".La funcionaria recalcó que "estas salidas de esparcimiento breves de una hora en las cercanías" se podrán realizar sin "usar el auto" ni tampoco "el transporte público".En este sentido, Vizzotti indicó que "cada una de las autoridades pueden evaluar la dinámica de ese permiso en función de la situación epidemiológica y organizativa de esa jurisdicción".La funcionaria nacional señaló que "estamos ante una nueva fase y un gran desafío porque no solamente va a depender el Estado nacional todas las restricciones que permanecen vigentes sino también de cada uno de nosotros y nosotras par poder seguir avanzando hacia esa etapa de nueva normalidad, en función de los nuevos hábitos, mirando a mediano plazo".Según lo anunciado ayer por el gobierno nacional, "todas las personas podrán realizar salidas breves (caminatas de máximo 1 hora), a no más de 500 metros de su domicilio, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene".Las autoridades aclararon que "el permiso de salida de una hora rige en todo el país, inclusive para los grupos de riesgo".