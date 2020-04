Ecologistas piden la organización de productores y consumidores para "repensar el futuro"

La ONU sacó un documento diciendo que van a ser muchos más los muertos por la crisis climática que por el coronavirus”

Carlos Vicente

Ambientalistas afirman que si las sociedades no van a un modelo de alimentación agroecológica y de producción local nuevas pandemias, virales y bacteriales, se sucederán en el planeta tras la impactante aparición del coronavirus.Al mismo tiempo aseguran que "el futuro existe y está asentado en la economía social y en la organización de productores y consumidores" a nivel local., activista miembro de la ONG Internacional GRAIN y de Acción por la Biodiversidad de Argentina sostuvo en diálogo con Télam queEste es un tema de viejo debate para los ecologistas y así lo alertaron en el documento por el Día Internacional de la Tierra del pasado 22 de abril, donde afirmaron que "al utilizar venenos y agrotóxicos, insecticidas y herbicidas en el modelo industrial de agricultura, producimos desertificación, contaminamos el agua, el suelo, el aire y destruimos la biodiversidad. Globalizar el sistema alimentario es hasta un 50 por ciento de los gases de efecto invernadero y el cambio climático es la consecuencia".En ese marco de pensamiento y en cuarentena desde Marcos Paz donde vive, Vicente aseguró: "Sin ninguna duda creo que la pandemia por el coronavirus se va a repetir con otras enfermedades virales o bacteriales. No soy fatalista, soy optimista, hace 30 años que trabajo en la temática, tenemos información y uno no puede desconocerla"."Es que la formidable pérdida de biodiversidad desequilibra al planeta tan radicalmente que si no replanteamos pronto las cosas este capitalismo que va hacia el abismo nos traerá en los próximos años una repetición y cada vez más grave de las distintas crisis", añadió.Entre las campañas para frenar el cambio climático y la irrupción del coronavirus y su impacto económico, sanitario y a futuro en lo cultural, Vicente recordó que "a pocos días del inicio de la pandemia, la ONU sacó un documento diciendo que van a ser muchos más los muertos por la crisis climática que por el coronavirus".En esa línea, el ecologista indicó que "cualquiera con un poco de conciencia sabe de los muertos por desigualdades perfectamente previsibles como la carencia de alimentos y agua potable. Eso se repite todos los días y tiene la misma gravedad por lo que realmente la sociedad debiera mirarla como a la crisis por el coronavirus".Sin embargo, el integrante de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y de la Unión de Científicos comprometidos con la salud y la naturaleza de América Latina (Uccsna) dijo que "el futuro existe y está asentado en la economía social y en la organización de productores y consumidores".. La producción de alimentos, el cuidado de los ecosistemas y el cuidado mutuo tienen que estar en el centro de nuestras existencias", reflexionó Vicente.En ese sentido, puso como ejemplo la tarea de colectivos de productores de alimentos de cercanía como el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) o la Union de Trabajadores de la Tierra (UTT) que junto a los movimientos sociales "hacen un esfuerzo enorme por llegar a la gente con alimentos sin agrotóxicos producidos localmente en una práctica que en realidad tienen 10 mil años de historia"., según recordó el entrevistado."José Graziano Da Silva dijo en el 2019 antes de retirarse de la FAO: 'Hemos echado demasiados químicos sobre el planeta. Tenemos que ir a la producción agroecológica' así que no hay ninguna duda que ese es el camino que tenemos que tomar".