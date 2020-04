Son 179 las personas fallecidas en Argentina y más de 1.000 fueron dadas de alta

Son 179 las personas fallecidas por coronavirus y ms de 1.000 fueron dadas de alta

Se han recuperado 1.030 personas, lo que representa más del 28% del total de 3.607 ” Carla Vizzotti

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó esta mañana quey que con el aumento de los testeos se redujo el porcentaje de positividad a 9,05%, al brindar el reporte diario sobre la situación del país respecto de la pandemia de coronavirus, que provocó"Destacamos que se han recuperado 1.030 personas, lo que representa más del 28% (del total de 3.607), que 144 personas continúan en terapia intensiva y eso es menos del 5%, mientras que el resto de las personas activas continúa sin necesidad de atención intensiva", explicó la funcionaria del ministerio de Salud.La funcionaria se refirió al operativo del Estudio de Vigilancia Covid-19 para la evaluación de personas con serología positiva para el virus SARS-CoV-2 realizado ayer en el Centro de Transbordo de Constitución, y señaló que se trató de "la primera fase de ese trabajo que luego se extenderá a todo el país"."Se testeó a voluntarios mayores e 18 años para ver si tenían anticuerpos, y el objetivo no es diagnostico si no completar con mas datos la situación epidemiológica. Se testearon 425 personas y el 100% fue negativo", precisó Vizzotti.Y agregó que "el operativo fue evaluar el procedimiento del testeo para finalizar el protocolo sobre como llevar adelante estos estudios y compartirlo con otras jurisdicciones", aunque aclaró que "esta primera fase no arrojó un resultado, si no que se va a continuar trabajando para poder sacar conclusiones una vez que se extienda a todo el país".Según consignó el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Alejandro Costa, ayer hubo 172 nuevos casos confirmados y el total asciende hasta el momento a 3.607, de los cuales 1.030 pacientes ya fueron dados de alta.Sobre los casos positivos, se informó que 887 (24,6%) son importados, 1562 (43,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 755 (20.9%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Asimismo, Costa precisó que del total de los casos, el 49,9% son mujeres y el 50,1% son varones.Además, Vizzotti reiteró que se sigue trabajando "con el aislamiento, cumpliendo con los parámetros de prevención", y reiteró que "las personas que no están autorizadas a salir pero salen por compras deben mantener las precauciones".