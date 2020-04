Trasladan a 27 pacientes de Pami de una clínica privada donde detectan 23 personas con Covid-19

Un total de 27 pacientes de Pami fueron trasladados a distintos centros de salud al detectarse que en la clínica privada en la que eran atendidos se produjeron 23 casos de coronavirus, por lo que se intervino la gestión de ese centro sanitario que quedó a cargo del municipio.Se trata de la Clínica San Carlos, situada en el partido bonaerense de Escobar, cuyo municipio gestionará a partir de ahora ese establecimiento sanitario tras un acuerdo con el Pami y el Ministerio de salud bonaerense, informó la obra social de los jubilados.En esa clínica de la localidad de Maquinista Savio se comprobó que no se siguieron los protocolos de aislamiento y distanciamiento social dispuesto ante la pandemia de coronavirus, por lo que 23 personas, entre trabajadores y pacientes, se contagiaron.El operativo de traslado de pacientes comenzó alrededor de las 19.30 y luego el municipio dispondrá el cierre preventivo de la clínica para desinfectar el edificio.Al mismo tiempo, se realizarán hisopados entre todo el personal de salud y un seguimiento especial sobre los 23 trabajadores y pacientes que ya fueron puestos en cuarentena por haber dado positivo de coronavirus.“Estamos interviniendo porque detectamos que no se cumplen los protocolos. Ante la imposibilidad de los responsables de la institución de dar respuesta y cumplirlos junto con el municipio decidimos intervenir en la clínica para derivar a los pacientes y desinfectar" destacó la titular de Pami, Luana Volnovich.Por su parte, el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, destacó que "hoy dijimos basta. Somos una gestión que no le escapa a los problemas. Por eso, para evitar más contagios y muertes, hoy nos hacemos cargo"El municipio, a partir del respaldo del Pami y del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, gestionará la Clínica San Carlos a partir del sábado 2 de mayo.Para eso, en conjunto con el Pami, se compraron 20 monitores multiparamétricos y 70 bombas de infusión continua, entre otros insumos médicos, para mejorar la calidad de atención médica del centro.La adquisición de las acciones de la clínica San Carlos no representa costo alguno para el municipio, cuyo secretario de Salud, Juan Manuel Ordóñez, estará al frente de la gestión de transición en articulación con los equipos profesionales del organismo nacional y el ministerio provincial, mientras que a cargo de la dirección interina quedará Carolina Guida.