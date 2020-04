Recomendaciones para evitar contagios en personas con discapacidad

‼️ | La @andiscapacidad te acerca recomendaciones bajo los lineamientos de la @opsoms y en consulta con organizaciones de la sociedad civil para evitar que vos y tus personas de apoyo estn en riesgo de contagio del Coronavirus COVID-19.



👉 https://t.co/NSi6Xb3JKi pic.twitter.com/Wee6hSyEAv Agencia Discapacidad (@andiscapacidad) April 24, 2020

Canales de atención

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) difundió hoy una serie de recomendaciones y cuidados para las personas con discapacidad, elaboradas de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y en consulta con organizaciones de la sociedad civil.En primer lugar, “para evitar que vos y tus personas de apoyo estén en riesgo de contagio,indicó el organismo en un comunicado.En el caso de que se trate de una persona con discapacidad que necesita asistencia, la ANDIS recomienda "“Podés preguntar a familiares para contar con ellos si no hubiera asistentes”, indica el texto, y precisa que “si contratás tus asistentes por agencia, informate de qué medidas tienen para evitar o solucionar la falta de personal”.La ANDIS sugirió ademásrelacionadas con adultos mayores y personas con discapacidad para pedir ayuda en caso de ser necesario.“En caso de que te enfermes, informá a tus familiares o personas de confianza sobre tu seguro de salud, los remedios que tomás y cuidados que necesitan tus hijos, padres ancianos o mascotas”, agrega.Y en ese sentido, el texto precisa que en caso de que “las personas de tu red de apoyo no se conocen, presentálas para que se puedan comunicar fácilmente si te contagiás”.También pidió memorizar o anotar y tener al alcance losque son:Si se trata de una, se podrán hacerLa Agencia informó también que creó un canal exclusivo para personas con discapacidad, al que puede acudir enviando un mail a la direcciónpara consultar cuestiones referidas al coronavirus.“Es recomendable que sepas los números de atención dedestacó la Agencia, que es un organismo descentralizado dependiente de la secretaría General de la Presidencia de la Nación..Finalmente, señala: “Si vos o alguien de tu entorno tiene síntomas de Covid-19 debe aislarse, usar mascarilla, se deben desinfectar las superficies de contacto y, si es posible, las personas que no presentan síntomas deben ir a otro lugar mientras dure el aislamiento”.