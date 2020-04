"Cómo construye lo extrafamiliar el adolescente en cuarentena", la duda de los especialistas

No solo la pandemia sino también el aislamiento obligatorio es inédito y es difícil reflexionar sobre los efectos que tiene en los adolescentes”

La psiconalista especializada en niñas, niños y adolescentes Paula Sterren explicó que una de las mayores incógnitas sobre la adolescencia en cuarentena es cómo están realizando "uno de los trabajos psíquicos" propios de esta etapa del desarrollo que es la "construcción de espacios extrafamiliares", ya que están recluidos con sus familias.La licenciada en Psicología que integra el área de Salud Mental de Casa Fusa planteó que éste es uno de los objetivos de la breve encuesta online para chicos y jóvenes de 10 a 21 años que realizó la semana pasada la organización y cuyos resultados se conocerán en algunos días."No solo la pandemia sino también el aislamiento obligatorio es inédito y es difícil reflexionar sobre los efectos que tiene en los adolescentes; por eso la encuesta es una forma de acceder a sus experiencias y vivencias en relación a esta situación", dijo Sterren a Télam."Si bien uno puede pensar desde otras catástrofes que hayan interrumpido la vida social de forma masiva, tal como se está dando ahora, no se había dado nunca antes", agregó.Sterren contó que "una pregunta que está surgiendo en relación a los adolescentes" entre los teóricos, es cómo están realizando "uno de los trabajos psíquicos de este período de la vida", que es "la construcción de espacios sociales fuera de la familia, estando adentro" del hogar, sin poder salir ni recibir a nadie."La adolescencia es un momento donde uno de los trabajos psíquicos es construir lo extrafamiliar como una transición hacia la personalidad adulta: nos preguntamos qué nuevas formas puede asumir este proceso y cómo podemos acompañarlo o sostenerlo en esta circunstancia en que nos encontramos", señaló.En este proceso, "la función de los pares es fundamental" pero como la interacción cara a cara se ve dificultada por "la suspensión de la asistencia a la escuela, que es uno de los espacios donde el vínculo con los pares se va construyendo"; esta situación "impone o exige (al adolescente) hacerlo de otra manera"."Parecería que la tecnología, como herramienta para los encuentros virtuales, puede ser una de las formas en que se pueden sostener esos lazos con los amigos, con los grupos u otras pertenencias que pueden tener", dijo.En relación a los proyectos para alivianar la cuarentena obligatoria para niños y adolescentes, Sterren consideró que "puede ser una propuesta válida siempre y cuando no se presente desde una mirada reduccionista, creyendo que el impacto (psicológico) de una situación de tales dimensiones se limita al no poder salir de la casa".Junto a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Fusa además acaba de lanzar la aplicación "Nuestra Decisión" disponible en Google Play, con información sobre derechos sexuales y reproductivos en un lenguaje sencillo y accesible; desde una perspectiva de género y de los derechos de la discapacidad.