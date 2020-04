González García teme más perder profesionales de la salud, que a la falta de respiradores

Nos faltaba la vestimenta que necesitaban y no teníamos en el país, por eso la compramos en el exterior”

El ministro de Salud de la Nación, Gines González García, aseguró hoy que tiene "más miedo de quedarse sin profesionales de la salud" para atender personas con coronavirus, que "a quedarse sin respiradores", y confirmó que están evaluando permitir salidas administradas para niños, como una caminata a la vuelta de la manzana."Todos los días estamos mejorando la capacidad de respuesta y aprendiendo lo que tenemos que hacer y lo que no, tuvimos errores y tenemos que extremar los cuidados con los trabajadores de la salud y las profesiones de riesgo en particular", dijo hoy el ministro en diálogo con radio Con Vos.Y agregó: "Tengo mucho más miedo a que nos quedemos sin gente capacitada para atender enfermos, a que que falten respiradores".Respecto a las fallas en los cuidados en el personal de salud, que un 14% se contagió de coronavirus, González García admitió que en parte "nos faltaba la vestimenta que necesitaban y no teníamos en el país, por eso la compramos en el exterior"."Pero no es solo la escasez de ropa, que ahora después de tres semanas nuestra industria local la está fabricando y entregando, sino que hay que atender todos los cuidados y cuidar más a los trabajadores de la salud y enseñarles a que se cuiden aún más", aseguró el titular de la cartera sanitaria.Asimismo, el ministro de Salud dijo que se reunió con gremios para que "intensifiquen la capacitación de los trabajadores para cuidarse".Con respecto de algunos cambios que planifican con los expertos que asesoran al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro confirmó que evalúan una inminente flexibilización del aislamiento para los niños."Estamos pensando habilitar algún tipo de actividad para los niños, como una caminata en la manzana del domicilio, pero no tenemos en claro cómo lo vamos a regular, aunque estamos viendo alternativas por horarios o por número de documento, pero no se decidió aún", aclaró González García.Y sostuvo: "Estamos profundamente metidos en este tema, uno entiende que una sociedad no puede vivir aislada y que la gente tenga menos paciencia, pero nosotros no vamos a dejar de tratar siempre de proteger, es la misión del Gobierno y de mi profesión".Finalmente, respecto a faltantes de vacunas antigripales confirmó que el gobierno nacional se anticipó con la compra, entrega y distribución de dosis y que aumentaron la cantidad respecto a años anteriores."Hemos logrado tener las vacunas antigripales veinte días antes que otros años y compramos varios millones de dosis más, de ocho millones pasamos a 12, pero no hay para todo el mundo, los grupos de riesgo son los que tienen prioridad", concluyó.