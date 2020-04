Testeos serológicos en Constitución: por qué es mejor ser un caso "positivo"

Los estudios serológicos, que se comienzan a hacer mañana, buscan los anticuerpos que el cuerpo desarrolla para luchar contra ese virus, sin saber cuándo eso ocurrió"”

Cómo será el estudio

Para la investigación, sería una muy buena noticia que la proporción de positivos sea alta, ya que significaría que hay inmunidad en la población.

El estudio de vigilancia sanitaria de coronavirus que comenzará mañana con 400 testeos en la estación de trenes de Constitución no está destinado a "personas con síntomas, ni que los hayan tenido en los últimos 20 días o más", señalaron fuentes sanitarias de la Nación, quienes consideran que será "positivo que sea positivo, ya que esa prueba nos va a informar que esa persona transitó el contacto con el virus sin haber tenido ninguna complicación".

Con estas pruebas, las primeras de las 170.000 que llegaron el lunes desde China en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el ministerio de Salud de la Nación se propone conocer cuál es la circulación del virus en la población, pero no sirve para diagnosticar la enfermedad en las personas ni se busca representatividad poblacional.

Con esta misma lógica, indicaron que como resultado de estas pruebas, validadas por el ANMAT para investigación.

De todos modos, dijeron que "si bien hay mucha discusión, la primera inmunidad dura un tiempo, no sabemos si para toda la vida porque el desarrollo (de esta pandemia) no se terminó de transitar".

"Sería genial que los positivos sean el 80 por ciento, pero la verdad que esperamos cifras bajas", dijeron, sobre todo considerando que los positivos a las pruebas de PCR son, hasta el momento 3.435, se informó en el reporte de hoy de la cartera sanitaria.

En los andenes de Constitución habrá cartelería, promotores de salud y personal de las fuerzas de seguridad en siete estaciones o puestos, tres de ellas para sacar sangre y otras para entregar la ficha con la información no personal del voluntario/a, consultar dudas y para la entrega de resultados.

Para esto se acondicionó la sala de espera de los trenes de larga distancia, adonde los voluntarios deberán respetar la distancia social y otras medidas de seguridad.

Desde que se toma la muestra de sangre hasta que un médico entrega el resultado, se espera que el proceso dure entre 15 y 20 minutos.

A todos las personas se les comunicará si el resultado es positivo o si es negativo y "a todos se les va a explicar qué significa ese resultado".

Si mañana no llegaran a realizar las 400 muestras previstas, el equipo volverá la semana que viene, cuando también tienen previsto realizar las pruebas en las estaciones de Once y Retiro.

En cambio, si mañana se lograra realizar la cantidad total de muestras en Constitución, se prevé volver en tres semanas "para ver si hay variación".

Este primer paso continuará de acuerdo con un diseño que alcanzará a otras poblaciones del país, con distintos comportamientos.

Las fuentes apuntaron que "hubo lugares con brotes sin transporte público, otros donde solo hubo casos importados, otros donde solo hubo en conglomerado, poblaciones donde no ha habido casos pero pudo haber habido circulación" y otros donde hay circulación comunitaria como Tierra del Fuego y Chaco.

En ese diseño del estudio están participando "un conjunto de metodólogos y el MINCyT" y se disponen, como se indicó antes, de 170.000 test.

"Esa cantidad es una locura. Cualquier muestra se satura mucho antes (que ese número). Pero queremos diseñar distintos sistemas de muestreo para sacarle el mejor jugo posible", finalizaron.

"Para cualquier estrategia, es mejor saber -ejemplificaron-. Si encontramos que mañana que en determinado lugar el 80% estuvo en contacto con el virus y no desarrolló la enfermedad, ahí se podrían decidir políticas de flexibilización".