Dengue: con más de 43.400 casos, Argentina "está lejos de la peor epidemia de su historia"

El Ministerio de Salud de la Nación señaló que en Argentina se notificaron 43.497 casos de dengue desde julio de 2019, 19.007 confirmados por laboratorio, y que si bien se trata de una enfermedad que "preocupa y ocupa" a las autoridades, el número de infectados está lejos de los reportados en 2016.Al dar a conocer las estadísticas oficiales de la epidemia, el director de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Adrián Galo, explicó que en la actualidad la región atraviesa una "oleada" pico de la enfermedad, que se produce cada cuatro años y, en ese contexto, los números de Argentina marcan una "caída franca" respecto de 2016, cuando se reportaron cerca de 76.000.Además, se contextualizó la situación nacional respecto de los países limítrofes: "Ante la Organización Mundial de la Salud, Paraguay reportó 213.000 casos desde diciembre, Bolivia 76.000, Brasil 730.000 casos. Argentina, desde julio de 2019 a la actualidad, 43.497 mil casos, 19.007 reportados por laboratorio y 10 defunciones".El funcionario dijo, durante el reporte diario del Ministerio de Salud por coronavirus, que las acciones de prevención más importantes se deben realizar en los hogares, eliminando todos los lugares "donde se genere un espejo de agua, no necesariamente mucha, ni con mucha profundidad".En ese sentido pidió descartar recipientes en desuso, cepillar los tarros de alimentación de las mascotas y tapar cisternas y tanques de agua, destapar canaletas, evitar plantas que se reproducen en agua y controlar el mantenimiento de piletas de natación.Los síntomas de la enfermedad son "fiebre de 2 a 7 días que no afecta vías respiratorias, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o articulaciones y sarpullido".Ante esos signos, se debe realizar consulta médica, proceder a la hidratación y no automedicarse.En el último boletín epidemiológico, del 16 de abril se reportó que "en Argentina, en la presente temporada, desde la SE (semana) 31 de 2019 hasta la SE 14 de 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 39.573 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus, de los cuales 14.237 resultaron confirmados o probables para dengue".De los casos confirmados, se precisó, 11.297 fueron "sin registro de antecedentes de viaje en 17 provincias y 2.945 casos con antecedentes de viaje a zonas con circulación viral fuera de la jurisdicción de residencia o con antecedente epidemiológico en investigación".