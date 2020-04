Efemérides del 23 de abril

23 de abril

1884: BS. AS. ASUNCIÓN. En 1884 se inaugura la línea telegráfica Buenos Aires-Asunción del Paraguay, dentro de un proceso de expansión del servicio internacional que había comenzado en 1864, con la puesta en marcha de la que unió a la provincia de Buenos Aires con Montevideo.02 RACING-RIVER La hinchada de "La academia" estrena en 1997 la por entonces“bandera más grande del mundo”, de 187 metros de largo por 40 de ancho, en el partido que Racing Club empató 3-3 con River Plate por octavos de final de la Copa Libertadores de América.03 WILLIAM SHAKESPEARE. En 1616, muere en Stratford-upon-Avon (Inglaterra), a la edad de 52 años, el dramaturgo, poeta y actor William Shakespeare,considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal.04 VICENTE SOLANO LIMA. En la ciudad de Buenos Aires, en 1984 fallece a los 82 años Vicente Solano Lima , fundador del Partido Conservador Popular, uno de los aliados al peronismo. Fue vicepresidente del gobierno de Héctor Cámpora, entre mayo y julio de 1973.05 AT BUDOKAN. En 1979, se publica en Estados Unidos el álbum en directo del músico estadounidense Bob Dylan, grabado durante su gira mundial de 1978 y compuesto principalmente por sus canciones más conocidas.06 STICKY FINGERS. Se edita en 1971 el álbum Sticky Fingers, considerado uno de los mejores de The Rolling Stones. Fue el noveno álbum de la banda en el Reino Unido y el undécimo en los Estados Unidos. La tapa la diseñó Andy Warhol.07 MICHAEL MOORE. En 1954, nace en el pueblo de Flint (EE UU) el cineasta y escritor estadounidense Michael Francis Moore, quien en 2002 ganó un Premio Óscar por su documental “Bowling for Columbine”, acerca de la Masacre de Columbine, en la que dos estudiantes secundarios mataron a tiros a doce compañeros y a un profesor.08 VIRUS SARS. En 2003, el Gobierno de China cierra todas las escuelas durante dos semanas a raíz de la creciente expansión del virus del Síndrome Respiratorio Agudo y Severo (SARS), que afectó a otros países asiáticos y del resto del mundo.09 DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO. Celebrado por la UNESCO desde 1996 para fomentar la cultura, la lectura y la protección de la propiedad intelectual.10 MIGUEL REPISO. En Buenos Aires nace el dibujante y humorista gráfico Miguel Repiso, más conocido como Rep, quien en 2009 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la ciudad.