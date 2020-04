Familiares de Alperovich declararon en la causa por presunto abuso sexual de su sobrina

Indignación de la denunciante

Tres familiares directos de José Alperovich declararon hoy a través de videconferencias, en la reanudación de la causa penal por presunto abuso sexual iniciada en contra del senador nacional por su sobrina segunda, lo que determinó que el ex gobernador tome una licencia en su cargo parlamentario.Si bien no se conocieron detalles de lo declarado por los testigos, voceros judiciales revelaron que prestó declaración testimonial Gabriel Alperovich, hijo del ex gobernador tucumano.Los testigos propuestos por la defensa del denunciado declararon ante el juez Facundo Maglio, quien lleva adelante el proceso iniciado por una denuncia realizada por la sobrina segunda de Alperovich que lo acusó de abusos sexuales presuntamente perpetrados entre 2017 y 2019, cuando la mujer renunció a su desempeño de secretaria personal del senador.El proceso continuará la próxima semana cuando declaren, por el mismo sistema de videconferencias, otros seis testigos propuestos por los abogados defensores de Alperovich.tucumanoy algunos colaboradores del ex titular del Poder Ejecutivo provincial.La denunciante, a través de un comunicado,"Indigna descubrir apreciaciones personales sobre los padecimientos que sólo habitan en las personas que sufrimos esta clase de abusos", destacó.El equipo técnico que acompaña a la mujer remarcó que con estos testimonios"La estrategia de defensa del acusado de violación trata de desgastar el proceso judicial, desmerecer a la denunciante y vincularla con una supuesta conspiración política", agregaron.