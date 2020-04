Suman 159 las víctimas fatales y 3.288 los infectados por coronavirus en Argentina

En tanto, voceros oficiales anticiparon hoy a Télam que el gobierno nacional autorizó la reanudación de diversas actividades, como la construcción en el ámbito privado y el ejercicio de la abogacía en algunas provincias, en el marco de la "cuarentena administrada" en vigor.Detallaron que se reanudarán "profesiones liberales (como abogados, contadores y otras con titulo habilitante) en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén", de acuerdo con una decisiön administrativa que será publicada en el Boletín Oficial.También se incluirán "las obras privadas en las provincias de San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén", añadieron los portavoces, que aclararon que "todo se aplicará con un estricto protocolo sanitario de las provincias y un informe técnico del Ministerio de Salud de Nación".La información se conoció después de que el comité gubernamental que analiza los pedidos de las provincias para flexibilizar algunas de las actividades vedadas sesionara durante tres horas en la Casa Rosada para determinar los pasos a seguir a partir de la semana próxima.En el plano gubernamental, el presidente Alberto Fernández mantuvo su agenda oficial en la Residencia de Olivos, donde recibió a las autoridades de Unicef Argentina y mantuvo contacto permanente con sus colaboradores más cercanos para avanzar en los posibles anuncios sobre las medidas para mitigar la pandemia.En tanto, dos muertos y más de 60 contagiados en tres geriátricos de la ciudad de Buenos Aires pusieron el foco en las últimas horas sobre los protocolos que rigen en las residencias para adultos mayores frente a la pandemia de coronavirus.Personal médico del PAMI trasladó hoy a distintos hospitales a los 45 adultos mayores que estaban alojados en un geriátrico del barrio porteño de Parque Avellaneda, cuyos familiares reclamaron la derivación luego de que una persona muriera y otras siete contrajeran coronavirus en el establecimiento.A su vez, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y Policía de la Ciudad allanaron el geriátrico del barrio de Belgrano, Apart Incas, por orden de la jueza Lorena Tula Del Moral, quien hizo lugar al pedido del fiscal Maximiliano Vence por denuncias de contagios masivos de coronavirus entre los adultos mayores, según fuentes del Ministerio Público.El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que los episodios de contagio de coronavirus Covid-19 en los geriátricos "van a ocurrir también en todos los barrios de la ciudad porque no se puede impedir la circulación del virus" y afirmó que "hay que trabajar para mitigar la velocidad de los contagios".Por su parte, la Cámara de Diputados definió hoy el sistema para sesionar virtualmente, con computadoras encriptadas y chequeo biométrico, mientras que el Senado analiza un acuerdo político que habilite debatir a distancia, aunque no descarta de plano al menos una sesión presencial, para tratar leyes tributarias que atenúen los efectos económicos de la pandemia de coronavirus.Subrayó en rueda de prensa, que el mundo se acerca a los 2,5 millones de casos y ya ha superado las 160.000 fallecidos, según EFE.Por su parte, Katrina Pollock, investigadora principal en el Imperial College de Londres, dijo que los resultados preliminares de los primeros ensayos clínicos de una posible vacuna contra el coronavirus, que comenzarán a realizarse mañana en el Reino Unido, podrían estar listos para septiembre próximo.En tanto, pequeños comercios y otros negocios continuaron reabriendo hoy en Europa y América, en el marco de la cautelosa y gradual relajación de las cuarentenas por el coronavirus que han empezado a aplicar distintos países.Más de la cuarta parte de los estados de Brasil decidieron relajar las medidas de distanciamiento y aislamiento social vigentes desde hace cerca de un mes para frenar el impacto del coronavirus, que ya provocó más de 2.900 muertos y unos 45.700 infectados, aunque los especialistas estiman que las cifras son mucho mayores.El gobierno de Sudáfrica anunció hoy un inédito paquete de ayuda social y económica que alcanzará los 26.000 millones de dólares para proteger a las empresas y a millones de trabajadores vulnerables en el marco de la pandemia, que hasta el momento registra 58 muertos y 3.465 contagios en el país.A su vez, las muertes en España alcanzaron hoy las 21.717, tras registrarse otras 435 en las últimas 24 horas y los infectados son más de 208.000.Italia, el país más golpeado de Europa, alcanzó hoy un récord de 2.934 personas curadas del coronavirus, mientras por tercer día consecutivo bajaron los positivos de la pandemia, que en el país provocó algo más de 25.000 muertes.En el Reino Unido, que registra 18.100 muertos, el gobierno anunció que el país llegó al pico del brote y que, pese a que la cuarentena está funcionando, las medidas de aislamiento y distanciamiento social se mantendrán hasta que tengan cifras de una caída sostenida de los nuevos fallecimientos.