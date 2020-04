Fernán Quirós advirtió que "lo ocurrido en los geriátricos puede pasar en los barrios"

Quirós sostuvo esta tarde, en declaraciones al canal A24, que "esto va a ocurrir en los geriátricos, le va a ocurrir a los equipos de salud y va a ocurrir en todos los barrios de la Ciudad porque así es la evolución de la pandemia; nosotros no podemos evitar que el virus llegue a algún lado, por eso tenemos que trabajar para mitigar la velocidad con la que eso ocurre".El funcionario porteño indicó que "los geriátricos, así como los hospitales, son áreas de máximo riesgo porque el personal se mueve de una organización a otra y puede transportar el virus; lo primero que hicimos nosotros fue definir en el mes de marzo las restricciones y cuidados de bioseguridad que los geriátricos deben mantener y la obligatoriedad del uso de barbijos y protección personal dentro de los mismos"."A pesar de las medidas de prevención, sabemos que va a aparecer gente que se enferme y lo que necesitamos hacer allí es hacer rápidamente los diagnósticos y distanciar a la persona contagiada llevándola a un hospital o adonde corresponda; y al resto de las personas en el lugar aislarlas bajo normas de bioseguridad máxima", remarcó.Quirós aseguró que "cada vez que aparece un caso en un geriátrico analizamos epidemiológicamente el lugar, vemos la cantidad de personas que hay, el distanciamiento, las medidas de bioseguridad posibles, y si el geriátrico es capaz de dar esas seguridades a las personas quedan en cuarentena allí por 14 días. Al décimo día se las testea para saber cómo están; y si el lugar no da para esto procedemos a la evacuación total o parcial según corresponda"."Cuando vimos el geriátrico San Lucas entendimos que no podía tener esa cantidad de personas en esas condiciones, y por eso se tomó la decisión de la evacuación", añadió."La inspección de geriátricos la hacemos de manera cotidiana y lo que controlamos es el cumplimiento de la normativa, es decir que cuente con habilitación, con las personas adecuadas en la atención, y que cumplan las normas de bioseguridad; pero hay que entender que estando la pandemia en fase de circulación comunitaria es muy difícil que el virus no alcance algún lugar de la ciudad", completó Quirós.