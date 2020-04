Unicef entregó al Presidente un informe sobre la situación en los asentamientos populares

El Presidente recibi en Olivos a la directora ejecutiva de Unicef Argentina

Gracias a Luisa Brumana y a todo el equipo de @UNICEFargentina por la colaboracin y el compromiso. https://t.co/GKXo5oSwqk Alberto Fernndez (@alferdez) April 22, 2020

En el marco de la Encuesta Nacional de Nias, Nios y Adolescentes con @CNCPS_oficial y @MDSNacion, desde UNICEF relevamos la percepcin y actitudes de poblacin para conocer el impacto de la pandemia en nios, nias y adolescentes y sus familias#COVID19https://t.co/BzItJcK3SD UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) April 22, 2020

El presidente Alberto Fernández recibió hoy de Unicef las conclusiones de una encuesta que consigna que el 96,2 por ciento de los argentinos aprueba las medidas de aislamiento obligatorio vigentes, y a la vez alerta sobre las crecientes dificultades de las familias para adquirir alimentos, un problema que se agudiza en los asentamientos populares a pesar de la ayuda oficial.Fernández y la primera dama, Fabiola Yáñez, se reunieron hoy en la residencia de Olivos con la representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, quien le entregó la, realizada por el organismo internacional entre el 8 y 15 de abril pasados.La información, "que se logró con una solidez estadística importante, pensamos que puede ser útil par tomar decisiones a futuro. Fue muy grato tener una atención tan rápida del Presidente", dijo a Télam Brumana, quien expresó su "reconocimiento por la pronta y eficaz respuesta" del Estado nacional ante la pandemia de coronavirus., mostró que el 96,2% de la población argentina aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio como medida para evitar el contagio de coronavirus.No obstante, también precisó que en, situación que se agudiza en villas y asentamientos, donde las privaciones nutricionales afectan a 5 de cada 10 hogares.Este porcentaje aumenta al 62% en la Provincia de Buenos Aires, al 70% entre los perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al 75% entre familias numerosas.y llega al), siempre según la encuesta."La población entiende y cree que las medidas que se están tomando son las necesarias para evitar el contagio. Los datos están demostrando que la protección social tiene un alcance grande con medidas como la tarjeta alimentaria y la Asignación Universal por Hijo (AUH). El 84% dijo no tener inconvenientes con estas prestaciones, es algo positivo, es ayuda que llega a quien más lo necesita", aseguró Brumana a Télam.El 21,8% de las personas adultas encuestadas recibió el "ingreso de emergencia", el 27,8% el bono para la AUH y el 19% la Tarjeta Alimentar y otros apoyos alimentarios."Aún con todas esas medidas se ve que más de un cuarto de los entrevistados tuvieron que dejar de comprar algunos alimentos. Es muy importante reforzar las medidas (adoptadas) porque en las villas y asentamientos está la población que más esta sufriendo la situación", advirtió.Brumana, que es médica epidemióloga, destacó que más del 90% de la población afirmó tomar las medidas preventivas correctas como el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies.No obstante, un 11% de las familias que viven en villas o asentamientos no cuentan con insumos de protección, limpieza y desinfección suficientes, principalmente lavandina, alcohol en gel o común, barbijos y jabón.El estudio también alertó que, en cuanto a las mujeres, el 2,4% declaró sentirse agredida o maltratada verbalmente, lo que representa a 142 mil hogares.En el 86% de los casos no se tomaron acciones: un 14% hizo la denuncia policial, al centro de atención o a un familiar directo.Por otra parte, en el 81,2% de los hogares las chicas y los chicos tienen actividades o tareas escolares, que en un 68% realizan junto a sus madres."Si bien buena parte de la oferta educativa circula en plataformas multimediales, un 18% de los adolescentes declararon no tener acceso a internet y el 37% no cuenta con Tablet, notebook o PC", especificó Unicef en su informe.Entre los que sí tienen conexión, el 76% considera que está más tiempo frente a las pantallas respecto al periodo previo de aislamiento."Hay un alto nivel de preocupación en los adolescentes. Un 22.5% de ellos dijo sentirse preocupado, 15% angustiado y 13% deprimido. Hay que estar atentos a la salud mental y a la contención de los más jóvenes", afirmó Brumana."Más del 50% de los adolescentes dijo que conversan con su madre estas situaciones, lo que derivó en que, cuando se les preguntó cuál era la fuente de información más confiable, un 66% dijo que los padres", informó.De la reunión con Fernández esta tarde también participaron la representante adjunta de Unicef, Olga Izasa; la representante de las Naciones Unidas en Argentina, Roberto Gabriele Valent, y el especialista en inclusión social de Unicef, Sebastián Waisgrais.