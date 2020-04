Allanan la sede del geriátrico del barrio porteño de Belgrano evacuado por contagios de coronavirus

El geriátrico del barrio porteño de Belgrano que anoche debió ser evacuado luego de que se detectaran 19 casos de coronavirus, Apart Incas, era allanado esta tarde por orden de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes de la investigación.El allanamiento era realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y Policía de la Ciudad por una orden emitida por la jueza Lorena Tula Del Moral, quien hizo lugar al pedido del fiscal Maximiliano Vence en la causa en la que se investigan contagios masivos de coronavirus entre los adultos mayores que permanecieron allí alojados.El fiscal Vence intenta determinar cómo y cuándo se produjo el primer contagio de coronavirus dentro del establecimiento que albergaba a adultos mayores, y si las autoridades del mismo aplicaron los protocolos correspondientes para evitar la propagación del virus, o se pudo haber producido un caso de “abandono de personas”.Fuentes de la investigación señalaron a Télam que no se descarta que la misma alcance también a autoridades del gobierno de la Ciudad, si es que se determina que desde Apart Incas se notificó la situación al gobierno porteño desde un comienzo y aun así se produjeron demoras en la activación de los protocolos correspondientes.Durante la tarde de hoy, además, el fiscal Vence avanzó con la recolección de testimonios (por mail y videollamada) de los familiares de los adultos mayores que habitaban, hasta anoche, el geriátrico investigado.