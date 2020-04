Cabandié: “Entre todos, solidariamente, y con un Estado presente, el planeta tiene salida”

Día de la Tierra

En este Día Internacional de la Madre Tierra, en medio de la pandemia, es tiempo de sembrar conciencia y hacer el ejercicio de repensar nuestras prácticas que tanto daño le están haciendo al Planeta. https://t.co/gNy3aO3QUi — Juan Cabandié (@juancabandie) April 22, 2020

La pandemia que estamos atravesando nos permite parar la pelota y reflexionar. ¿Qué valor le damos a los residuos? https://t.co/7pRBXxAVNZ — Juan Cabandié (@juancabandie) April 21, 2020

La huerta de los Cabandié En su casa, en el barrio porteño de La Paternal, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene desde hace unos años una huerta familiar. En ella emplea la técnica del compostaje, que transforma la basura orgánica en un abono natural. “En estos días estuve plantando cebolla, habas, zanahorias”, cuenta Cabandié. “Es una huerta en plena ciudad de Buenos Aires, armada en una terraza de 5 x 8, y abonada con residuos orgánicos, que son aproximadamente el 50% de los residuos domiciliarios de cualquier hogar”.

Hoy, miércoles 22 de abril, se cumplen 50 años de una movilización que fue el primer llamado de atención sobre el maltrato al que mujeres y hombres sometemos al planeta. En los Estados Unidos, convocados por un político y activista ambiental, Gaylord Nelson, estudiantes de miles de universidad y escuelas exigieron un cambio rotundo a sus gobiernos. En su recuerdo, en muchos países se celebra hoy el Día la Tierra.En tiempos de pandemia, la charla con Juan Cabandié (42 años, docente, ex legislador porteño y nacional) se cumple por teléfono, cordialmente, con las interrupciones lógicas que conlleva una agenda ministerial.“Aquella movilización tuvo un significado muy fuerte porque puso sobre la mesa un tema casi ignorado”, explica Cabandié. “Los primeros resultados se vieron en la, dos años después, cuando las naciones, tímidamente, empezaron a discutir la relación entre producción y cuidado del planeta. Luego vinieron la, la firma del(1997) y finalmente el, en 2015, por el que los países firmantes nos hemos comprometido a la baja de emisiones de gases que producen el efecto invernadero, el calentamiento global y los eventos climáticos que acarrean”.-Como país, ratificamos el Acuerdo de París; en diciembre pasado tuvimos gran participación en la Cumbre del Clima de Madrid, además de los compromisos asumidos para los próximos treinta años. Hay que tomar conciencia de que debemos cambiar. La actual pandemia no es ajena a la alteración del ecosistema por parte del hombre. Por ejemplo,. El Covid-19 también tiene su origen en actividad humana que alteró el hábitat de ciertas especies.-Sin lugar a dudas. Son respuestas a la que tenemos que estar atentos, hay tomar conciencia de que el planeta no resiste más, que hay una responsabilidad ecológica que debemos asumir tanto los gobiernos como las sociedades y el sector productivo. Sería muy malo que una vez que termine la pandemia n o hayamos aprendido la lección. Porque entre todos, el cambio es posible ya que-Absolutamente. Comparando con algunos países europeos, tenemos siglos de atraso. En las primeras semanas de gestión recorrimos varias provincias. Es muy triste saber que. Por eso, nuestro principal objetivo es incidir para que la sociedad tenga mayor grado de conciencia. En realidad, en este aspecto la sociedad está más adelantada que la política,. Los que tomamos decisiones -transitorias por el lugar que ocupamos-debemos darle gran importancia a la cuestión ambiental y no seguir pensando que es un tema colorido, un tema simpático.El sector productivo tiene una mayor responsabilidad porque el mundo cada vez establece más restricciones a quienes no respetan el ambiente. A partir del Pacto Verde, que se firmó en diciembre pasado con el objetivo de erradicar las emisiones de carbono,y, por ejemplo, no fumigar con glifosato las plantaciones de soja.-No, la discusión es ahora. Eliminar los basurales a cielo abierto, controlar la emisión de gases que ocasiona el transporte, terminar con la deforestación que pretende dar más espacio para la soja y el ganado… No podemos atentar contra los árboles, que son fuente de oxígeno. La consecuencia del calentamiento global son los eventos climáticos –sequías, inundaciones, temporales- que entre otros males,. A mayor deforestación, mayor efecto invernadero.Por otra parte, no debe haber un enfrentamiento entre Economía y Ecología, sino una Economía que lleve una relación armónica con la Naturaleza que, además, permitirá la creación de nuevos empleos.- Es un cambio de vida, una modificación de prácticas culturales muy arraigadas, como el consumo permanente o el descarte constante. Al reciclar aportamos materia prima para la industria.que podemos hacer en el seno de nuestra familia. Cuando reducimos residuos somos solidarios con los recicladores -que son el eslabón más importante de esta cadena-, con nuestra economía -porque se vuelve a utilizar en la industria- y con nosotros mismos, porque mejoramos el planeta. Esta pandemia nos llama a reflexionar que hay salida, pero sólo si es todos juntos, solidariamente, y con un Estado presente.