Investigan si hubo abandono de persona en el geriátrico de Belgrano tras los contagios

El fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, informó que se está realizando una investigación por el contagio de coronavirus de 14 residentes y 4 empleados de un geriátrico del barrio porteño de Belgrano y que a los dueños de la institución les podría caber el delito de "abandono de persona"."Se está interviniendo desde hace dos días por la denuncia de la familiar de una persona que estaba alojada en el geriátrico. Es complejo el tema, se está investigando la figura del abandono de persona que podría caberle a los responsables del lugar", aseguró Mahiques en diálogo con radio La Red.La autoridad judicial porteña sostuvo que "por una lado está esa investigación y por otro se investiga si se ha infringido el protocolo y si el personal de salud intervino como correspondía".Mahiques reveló que los responsables del geriátrico Apart Incas, situado en avenida de los Incas 3093, "son parte de los investigados, pero hay otros".Por otro parte, aseguró que "no debería el Gobierno de la Ciudad hacer otra denuncia, a menos que sea por otro hecho", y precisó: que "si es por lo mismo no tiene sentido, ya que está siendo investigado por el fiscal (Maximiliano) Vence".Sus declaraciones fueron en respuesta a los dichos del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien esta mañana había asegurado que "la Ciudad va a tomar acciones penales contra el geriátrico".Finalmente, Mahiques dijo que la causa está "en plena etapa de la investigación", y sobre la labor del fiscal a cargo dijo "no se a quien va a llamar y a quien no"."Hoy se investiga un hecho grave, que podría configurar un abandono de persona y con muchos pacientes contagiados y con peligro de vida. El fiscal tiene todo mi respaldo para investigar a quien tenga que investigar", concluyó.