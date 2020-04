Aumentaron las denuncias por racismo y discriminación en el Inadi durante el aislamiento

Son momentos de mucha angustia cuando no podés resolver lo esencial y quiero aclarar que el gobierno nacional no prohibió la entrada de les niñes a los locales” Victoria Donda, titular del Inadi

✍️🏼 Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno nacional es posible que ocurran acciones discriminatorias hacia personas o colectivos que debemos evitar. Desde el INADI establecimos un mecanismo de emergencia para hacer una denuncia 👇🏼 pic.twitter.com/XNu1ybFTE0 INADI (@inadi) March 20, 2020

La titular del Inadi, Victoria Donda, dijo que aumentaron un 45 por ciento las denuncias por racismo a personas de origen asiático, y también se registraron casos de denuncias por discriminación de familias monoparentales con niños y de profesionales de la salud, durante el periodo de emergencia sanitaria por el coronavirus."Las denuncias por racismo aumentaron entre un 40 y un 45 por ciento", dijo la funcionaria y mencionó también "casos de madres que maternan solas con sus niñes y por fuerza mayor tienen que salir con los hijos a hacer compras, pero también de enfermeras que sufren discriminación de sus vecinos".La titular del Inadi detalló a radio Continental que recibieron "varias denuncias de mamás con hijes a cargo que maternan solas, contra supermercados de grandes cadenas o negocios del conurbano bonaerense o provincias", puesto que no les permiten ingresar con los menores a hacer las compras.Y agregó: "Hay una placa que tenemos en la página del Inadi que especifica que si tenés un niñe y tenes que ir a comprar por fuerza mayor, podes hacerlo con recaudos como ponerse tapabocas todos y que el menor no toque nada".Además, Donda señaló que para los casos de padres o madres solas con niños deben llevar identificación de ambos.A su vez, la titular del Inadi remarcó que recibieron denuncias por discriminación "por racismo de origen asiático y niveles extremos de violencia que nos preocupa".Al respecto, Donda reivindicó la labor de enfermeras o recolectores de residuos, "de profesiones que no son tan visibles pero que hoy están expuestos al Covid-19 y a la discriminación de sus vecinos"."El Estado y los medios de comunicación tienen que dar información de calidad: especificar cómo te contagias de coronavirus y la forma de prevenirlo, pero remarcar que no es un riesgo el vecino sino que nos quedemos sin personal de salud y hay que agradecerles día a día su labor", dijo.