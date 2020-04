Hay dos provincias sin casos de coronavirus y tres sin reportar positivos desde hace 14 días

Suman 152 las personas fallecidas hasta el momento por coronavirus en la Argentina

En cada momento y en cada acción tenemos que prevenir nuestro contacto con el virus ” Carla Vizzotti

El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que el número de infectados por coronavirus en Argentina desde el inicio de la pandemia asciende a 3.144 casos y se contabilizan 152 fallecidos, a la vez que se destacó que hay dos jurisdicciones que nunca han reportado positivos y tres que no lo hacen desde 14 días corridos.Al encabezar el reporte diario, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó que, en el contexto de la "diferencia epidemiológica en un país federal", las provincias de Formosa y Catamarca siguen sin reportar casos positivos y que, por otra parte, Jujuy, Salta y San Luís llevan 14 días sin detectar nuevos infectados.La funcionaria también destacó que La Pampa, Salta, San Juan, y Chubut sólo han reportado casos importados., una más con respecto al último parte oficial, y representan unos 3,3 casos por cada millón de habitantes.Mientras tanto, el total de contagios tiene una tasa de incidencia de 6,95 casos cada 100 mil habitantes.Al día de hoy son 872 las personas recuperadas y 2120 se encuentran "con infección en curso", 131 de estas últimas internados en unidades de terapia intensiva.Ayer fueron realizadas 2.617 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 39.228 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 864,5 muestras por millón de habitantes.Respecto de los acumulados por jurisdicción, Buenos Aires suma 975 positivos, la Ciudad 761, Chaco 263, Córdoba 260 y Santa Fe 225.Vizzotti destacó que se están "viendo los resultados" del esfuerzo realizado por el país pero pidió "no subestimar el riesgo de infección"."En estos tiempos en los que las noticias son estables, no hay que subestimar la posibilidad de contacto con el virus. Podemos pensar 'que no nos va a pasar' y ese es el momento en el que aumenta el riesgo porque bajamos la guardia. En cada momento y en cada acción tenemos que prevenir nuestro contacto con el virus", recordó.