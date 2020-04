La Ciudad tomará acciones penales contra el geriátrico con 18 casos de coronavirus

El desalojo

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunció hoy que "la Ciudad va a tomar acciones penales contra el geriátrico" del barrio porteño de Belgrano donde se contagiaron de coronavirus "14 adultos mayores que residen allí y 4 trabajadores", y que fue clausurado tras la evacuación realizada ayer por el SAME."La Ciudad va a tomar acciones penales contra el geriátrico", aseguró en diálogo con radio La Red Quirós, quien detalló el accionar de las autoridades porteñas tras confirmar que había casos de Covid-19 en la residencia para adultos mayores el pasado sábado.El ministro relató que "el sábado el sanatorio Güemes nos informa sobre 3 casos positivos, e identificamos que eran tres trabajadores del geriátrico" Apart Incas, situado en Avenida de los Incas 3093."Fuimos el sábado a las 14 horas para hacer la evaluación del lugar y todos (los residentes) estaban sin fiebre, y decidimos implementar el protocolo de aislamiento social para que hagan la cuarentena. Evaluamos el lugar, la capacidad y la posibilidad de distanciamiento físico", indicó Quirós, quien precisó que ese día hablaron con la médica que asiste a los adultos mayores en el lugar.Más temprano, durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrìguez Larreta, Quirós había explicado que "se le pidió al geriátrico que haga el plan de internados, y el domingo volvimos a visitar el lugar y se revisaron a los pacientes, que estaban sin fiebre y sin síntomas respiratorios"."El domingo decidimos avanzar con los hisopados por la actitud de la gente del geriátrico de deslindar responsabilidades en los familiares" de los adultos mayores que residen allí y "el lunes se tomaron las muestras entre las 10 y las 14 horas", agregó el ministro porteño a La Red."El martes tuvimos los resultados, y hablamos con la gente del geriátrico y como no nos dieron una respuesta satisfactoria para el trasladado de los pacientes, nosotros con el SAME hicimos la evacuación y la clausura del lugar", aclaró el funcionario, que detalló que "son 18 los casos positivos de Covid-19, cuatro trabajadores del geriátrico y 14 que estaban internados".Anoche, el geriátrico Apart Incas fue desalojado por ambulancias del SAME que trasladaron a los adultos mayores en camillas y con oxígeno a distintos centros de salud mientras el establecimiento fue clausurado.El geriátrico tenía una población de 33 ancianos, 10 de los cuales fueron retirados el domingo, y siete ayer por la tarde, mientras que los restantes 16 fueron trasladados luego de la intervención del gobierno porteño, de acuerdo a datos del Ejecutivo local y familiares de los residentes en la institución.