Francisco llamó a crear un "movimiento popular desde abajo" para cuidar el ambiente

El papa Francisco llamó hoy a crear un "movimiento popular desde abajo" para cuidar el planeta Tierra, al tiempo que afirmó que "no hay futuro si destruimos el ambiente"."Por nuestra culpa, la Tierra ha sufrido un gran deterioro, la hemos dañado y saqueado; no la hemos sabido respetar ni cuidar, tampoco a nuestros hermanos y hermanas", afirmó el pontífice durante la audiencia general que encabezó en el Vaticano y se televisó por streaming a todo el mundo."La contaminamos y saqueamos poniendo poner en peligro nuestra propia vida. Por esto, se formaron varios movimientos internacionales y locales para despertar conciencias que aprecio", añadió en el marco de la celebración de la edición 50 del denominado Día de la Tierra.Jorge Bergoglio aseveró en esa dirección que "es bueno converger juntos desde todas condiciones sociales y dar vida a un movimiento popular desde abajo".Tras destacar el "vivir bien" de las comunidades indígenas, Francisco destacó que "será necesario que nuestros hijos salgan a la calle para enseñarnos lo que es obvio, que no hay futuro para nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene"."La presente pandemia nos está enseñando que sólo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad", alentó luego.En ese marco, el Papa planteó que "necesitamos una conversión ecológica que se demuestre en acciones concretas", y plantó la "importancia de colaborar como comunidad internacional por la protección de nuestra casa común":Así, exhortó a las autoridades a "guiar el proceso que llevará a dos importantes conferencias internacionales: la COP15sobre Biodiversidad en Kunming, China, y la COP26 sobre Cambio Climático en Glasgow, Escocia, postergada para 2021.