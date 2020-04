Advierten que el 90% de los casos de dengue están en villas porteñas

El 90 por ciento de los casos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires "son de las comunas donde se concentran la mayoría de las villas porteñas", advirtió la Defensora del Pueblo adjunta de la Ciudad Bárbara Bonelli y aseguró que "esto también habla de desigualdad"Los casos se concentran en las Comunas 7 (Flores y Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) y 4 (Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya)., detalló Bonelli en un comunicadoPrecisó que en lo que va del año"Esto demuestra que la Ciudad tiene un severo problema con el dengue que nos ubica en un escenario de alto riesgo que no recibe la atención que se merece”, aseguró la defensora adjunta.Bonelli destacó que "no viajaron a una zona con circulación viral, es decir"El dengue no distingue Comunas, género ni edades a la hora de atacar, lo hace en toda la Ciudad pero que son en los barrios más vulnerables donde se notificaron el 90 por ciento de los casos"."Hay semanas como por ejemplo la que transcurrió desde el 29 de marzo al 4 de abril donde se registraron 590 casos este año y en ese mismo período pero en el 2019 los casos registrados sólo habían sido 29. Hay que poner más atención a este problema” advirtió la Defensora Adjunta.En el mismo sentido, Bonelli admitió que si bien el informe manifiesta que se realizan acciones específicas y coordinadas de fumigación y acciones territoriales de prevención “esto no se soluciona solamente con mayor fumigación que está probado que solo mata al mosquito adulto"."Se necesita fuertes campañas de descacharreo para evitar la reproducción del mosquito y no hay registro de cantidad de intervenciones ni acciones que permitan corroborar que hay un aumento de estas acciones por parte del GCBA para mitigar a la propagación de la enfermedad en un año donde las cifras crecen exponencialmente”.