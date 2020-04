Advierten sobre disminución de consultas por enfermedades que "no pueden esperar"

Estamos preparados para recibir a los pacientes y juntos seguir tratando su enfermedad, hay enfermedades que no pueden esperar”

Cuatro establecimientos de salud advirtieron este martes que en el contexto de la pandemia de Covid-19 hubo "una reducción significativa de atención médica por parte de pacientes con patologías cardiovasculares, neurológicas y oncológicas", enfermedades que, sostienen, "no pueden esperar"."Las medidas de aislamiento y distanciamiento social resultan efectivas para reducir la propagación del virus, pero por otro lado, han generado la cancelación de consultas médicas y procedimientos médicos", sostiene un comunicado conjunto del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), Fleni, el Instituto Alexander Fleming y el Hospital Universitario Fundación Favaloro.Según las instituciones mencionadas, el éxito del tratamiento "está en no interrumpirlo, ya que hay enfermedades que no pueden esperar. La misma recomendación cabe para la consulta a emergencias médicas, los minutos cuentan y salvan vidas".En un contexto en que "Nos preocupa que los pacientes no concurran ante una emergencia o lo hagan de forma tardía aún sintiendo dolor o malestar”Por su parte, el. Asimismo, de las 2.000 consultas mensuales a nuestra área de Emergencias, encontramos una caída de más del 60%"."Con respecto a los ACV, agrega Pensa, no hemos notado un cambio sustancial en el número de pacientes con eventos severos pero sí, en forma preocupante,”.El, señala: “desde el inicio de la pandemia las. Esto no es algo propio solo de nuestro medio, reportes internacionales coinciden en estas cifras"Fosco considera "muy importante que informemos y mantengamos contacto con los pacientes acerca de las medidas de seguridad que las instituciones hemos implementado. Nuestro compromiso es poner a disposición todas las herramientas para brindar las condiciones necesarias para que quienes deban iniciar o continuar sus tratamientos, puedan hacerlo, y quienes necesiten un estudio para alcanzar un diagnóstico oportuno, también puedan recibirlo”.En tanto,, destaca que “el punto crítico para nosotros es la caída de la actividad en Consultorios Externos. El acceso del paciente al IAF ocurre por ahí, eso impacta directamente en las prácticas ambulatorias:”.El comunicado agrega que las instituciones han extremado "medidas de seguridad para proteger a los pacientes y al personal sanitario".Cada una cuenta "con protocolos adheridos a las normas del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, como así también las normas emanadas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ de los Estados Unidos (CDC) que incluyen: uso de barbijos/tapabocas y de todos los elementos técnicos de protección personal, firma de declaración jurada en donde aseguran no padecer síntomas relativos al coronavirus, reducción de acompañantes evitando aglomeraciones, entre otras".Finalmente, señalan que "se han incorporado modalidades de atención a distancia con resultados muy satisfactorios como las teleconsultas. Estamos preparados para recibir a los pacientes y juntos seguir tratando su enfermedad, hay enfermedades que no pueden esperar".