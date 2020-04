Suman 151 las víctimas fatales y 3.144 los infectados por coronavirus en Argentina

Esta es la primera foto que se logra tomar del virus SARS-CoV-2 del COVID-19 que circula en Argentina. El @ANLIS_Malbran y UBA CONICET lograron imgenes a nivel microscpico. pic.twitter.com/ibE1GmWxFG Gines Gonzlez Garca (@ginesggarcia) April 21, 2020

La cartera sanitaria comunicó en su reporte vespertino que murieron dos mujeres, una de 76 años, residente en la provincia de La Rioja y otra de 62 años, en la provincia de Buenos Aires; y cuatro hombres, tres de 76, 77 y 83 años en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), y uno de 86 años en la Rioja.En el informe matutino se habían consignado tres fallecimientos: una mujer de 53 años y dos hombres de 64 y 84, todos residentes en la provincia de Buenos Aires.De los diagnosticados con Covid-19 hoy, se registraron 60 en la provincia de Buenos Aires, 33 en la Ciudad de Buenos Aires, 5 en Chaco, 1 en La Rioja, 11 en Río Negro, 1 en Santa Fe, y 1 en Tierra del Fuego.En tanto, no se registraron infectados en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, y Tucumán.El Ministerio de Salud informó también sobre el total de acumulados por distrito, la provincia de Buenos Aires suma 975 casos, la Ciudad de Buenos Aires 761, Chaco 263, Chubut 2, Córdoba 260, Corrientes 34, Entre Ríos 22, Jujuy 5, La Pampa 5, La Rioja 40, Mendoza 73, Misiones 5, Neuquén 102, Río Negro 148, Salta 3, San Juan 2, San Luis 11, Santa Cruz 41, Santa Fe 225, Santiago del Estero 12, Tierra del Fuego 124 y Tucumán 31.Catamarca y Formosa siguen sin registrar contagiados con coronavirus.El Ministerio de Salud aclaró que "aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga".Y señaló que de los casos registrados en Tierra del Fuego se incluyen “12 existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino)”.