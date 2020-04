El gobierno porteño no apelará fallo de inconstitucionalidad del permiso para salir a adultos mayores

Si es una sugerencia, me parece bien que el Estado tome decisiones para cuidar a la gente” Luana Volnovich

El gobierno porteño informó este martes que no apelará el fallo judicial que declaró inconstitucional la resolución que determinó que los adultos mayores de 70 años deben avisar telefónicamente de su salida del hogar en el marco del aislamiento obligatorio para frenar el avance del coronavirus.En la medianoche del lunes, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman declaró la inconstitucionalidad de la resolución del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a raíz del pedido de un particular que se vio afectado por la medida.El magistrado sostuvo en su resolución que "la imposición a todo adulto mayor de 70 años de edad de la necesidad de comunicarse con el servicio de atención ciudadana al número 147, previamente a hacer uso de la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos, resulta una exigencia más gravosa para el colectivo de personas que para el resto de la población".Consultado sobre el fallo, Santilli consideró que en el Ejecutivo porteño están "convencidos de que hay que cuidar sanitariamente a quien más golpeó en todo el mundo la pandemia" y "esto es una herramienta sanitaria".Según Santilli, ayer "evitamos que salieran a la calle más de 12 mil adultos mayores de 70 que prefirieron usar nuestras herramientas para hacer compras y trámites".El funcionario aseguró que el lunes se comunicaron con el gobierno porteño "33 mil adultos mayores de 70 años, un 40% decidió utilizar nuestras herramientas, un 20% estaba exceptuado y el resto decidió salir sin más".Al respecto, la presidenta del PAMI, Luana Volnovich, señaló que lo que parecía ser una "política prohibitiva", ahora "se transformó en una política con la que sí estoy de acuerdo y tiene que ver con el desestímulo a salir"."Si es una sugerencia, me parece bien que el Estado tome decisiones para cuidar a la gente", manifestó Volnovich a radio AM 750 y añadió que está "totalmente de acuerdo en administrar la circulación y es lo que se viene haciendo desde el primer momento".En este sentido, opinó que el problema con la iniciativa original de la Ciudad "tuvo que ver con la prohibición de un sector", lo cual "parecía un poco discriminatorio y con cierta subestimación hacia un sector de la sociedad, como si, por ser mayores, no tuvieran la capacidad de poder tomar decisiones".El juez expuso en los fundamentos que si bien hay "buenas intenciones" en la resolución del gobierno porteño, ello implica "una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada".En sus fundamentos, Fastman aseveró que se ve "disminuida la autonomía personal y la capacidad de decisión" de ese grupo de personas "solo en función de la edad", según la resolución distribuida por el sitio web iJudicial.gob.ar, de la Justicia capitalina.El magistrado sostuvo que "la imposición a todo adulto mayor de 70 años" de la "necesidad de comunicarse" al número 147, "previamente a hacer uso de la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos, resulta una exigencia más gravosa para el colectivo de personas que para el resto de la población".Fastman mencionó las normas que protegen la libertad y la igualdad de las personas, como la Constitución Nacional y una reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.La acción de amparo había sido interpuesta por Silvano Lanzieri, un ciudadano residente en el Gran Buenos Aires pero que sintió afectados sus derechos para circular por la Ciudad de Buenos Aires.