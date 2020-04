Recomiendan utilizar el aislamiento para adquirir hábitos más saludables

La directora Nacional de Abordaje integral de Enfermedades No Transmisibles, Graciela Abriata, dijo hoy que ante la "alta prevalencia" de diversos factores de riesgo en la población argentina, el aislamiento social por el coronavirus se convierte en "una buena oportunidad" para adquirir hábitos saludables.Según explicó la funcionaria durante el reporte diario sobre la evolución de la Covid-19 en el país, se detectó que una parte de la población más afectada por el nuevo coronavirus es "justamente la que padecía enfermedades no transmisibles como enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes y, algunos de ellos, obesidad".En ese sentido, explicó que Argentina tiene "alta prevalencia" de los factores de riesgo como exceso de peso, consumo elevado de alcohol y tabaco, por lo que la cuarentena es una "buena oportunidad" para adquirir hábitos saludables.Por otra parte, dijo que se debe evitar el consumo de tabaco. al advertir que "aumenta el riesgo dado que nos llevamos la mano a la boca" y, además, se necesita de "ambientes libres de humo".Si bien se recomienda enfáticamente el ejercicio físico, se pidió estar atentos para evitar "las lesiones dentro de la casa", ya sean derivadas de esa actividad u otras como el uso de la cocina en presencia de niños.Además recomendó mantener el control médico de la evolución de las enfermedades no transmisibles y, sobre todo, no suspender tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas.