La titular del PAMI respaldó desincentivar la circulación de adultos mayores "si es una sugerencia"

La titular del Pami, Luana Volnovich, se manifestó hoy a favor de desincentivar la circulación de mayores de 70 años en el contexto de pandemia, luego de la retrotraída normativa de la Ciudad que generó críticas e imponía un permiso para salir a adultos mayores, y evaluó que, "si es una sugerencia, está bien".Lo que parecía ser una "política prohibitiva" hacia los mayores de 70 años, ahora "se transformó en una política con la que sí estoy de acuerdo y tiene que ver con el desestímulo a salir; si es una sugerencia, me parece bien que el Estado tome decisiones para cuidar a la gente", opinó la titular del Pami.Ayer, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman declaró la inconstitucionalidad de la resolución ante un pedido y, esta mañana, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que la Ciudad no apelará el fallo y que la medida se aplicará de manera no obligatoria."Estoy totalmente de acuerdo en administrar la circulación y es lo que se viene haciendo desde el primer momento", resaltó Volnovich en diálogo con la radio AM 750.En este sentido, opinó que el problema con la iniciativa original de la Ciudad "tuvo que ver con la prohibición de un sector", lo cual "parecía un poco discriminatorio y con cierta subestimación hacia un sector de la sociedad, como si, por ser mayores, no tuvieran la capacidad de poder tomar decisiones"."Me parece que la Ciudad tomó nota y la ajustó a su norma, que parecía ser una política en principio prohibitiva, repudiada por todos los sectores de la gerontología y la sociedad en general", agregó la funcionaria.Volnovich sostuvo que el Pami puso a disposición del gobierno porteño "toda la información para que la gente no salga de su casa y, si ellos van a usar un callcenter con todas las herramientas, estoy de acuerdo" en las medidas de prevención para los adultos mayores.En otro orden, la directora ejecutiva del PAMI se refirió al calendario de vacunación contra la gripe y dijo que "hay una demanda mucho más fuerte que años anteriores con respecto a la vacuna, y eso es una realidad que se siente todos los días"."Este año, nos preocupamos para que la gente no se agolpe y viole la distancia, por eso el Ministerio de Salud adelantó la campaña y empezamos antes para ir vacunando paulatinamente a la gente", explicó.Al respecto, añadio que "se hizo un calendario, a veces incómodo como toda la cuarentena, y, en el caso de Pami, se vacunan como todos los años en la farmacia, pero con un calendario según número de DNI".