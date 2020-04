El director del Fernández desestimó que un anestesista se haya contagiado en ese hospital

El director médico del hospital General de Agudos Juan Fernández, Ignacio Previgliano, afirmó esta mañana que "no hay ninguna posibilidad" de que el anestesista residente que dio positivo en el test de coronavirus se haya contagiado en esa institución."Lo que se pudo determinar es que no tuvo contacto con ningún paciente Covid-19 del hospital. Sabemos que trabajó en el área de cirugía con el equipo perfecto para no contagiar ni contagiarse, con su camisolín repelente de fluidos y máscara", indicó a la prensa el director médico del hospital del barrio porteño de Palermo.Y reiteró: "No hay ninguna posibilidad de que se haya contagiado" el residente de anestesiología del segundo año que el pasado 15 de abril empezó con dolor de cabeza, 37,4º de temperatura y dificultad para tragar.Automáticamente se dispuso el aislamiento de 18 trabajadores (ocho anestesiólogos y 10 residentes) del área de terapia intensiva del hospital, que habían estado en contacto con el anestesista tanto en la guardia como en un curso de RCP."Se buscaron los contactos estrechos, que son personas que estuvieron con el anestesista sin protección por más de 15 minutos, cuando terminó la cirugía y hubo una reunión en la que como nadie pensó esto, no estaban con barbijos", añadió Previgliano.En ese sentido, el director médico sostuvo que por la pandemia de coronavirus "hubo una restructuración que hicimos en el hospital y los residentes de anestesiología empezaron a trabajar en la zona de terapia intensiva"."Son ocho residentes y 10 médicos de terapia los que estuvieron en contacto con el residente de anestesia, por lo que se encuentran aislados por prevención", indicó.Previgliano deslizó que el anestesista contagiado de coronavirus pudo haber contraído Covid-19 a través de su pareja "que trabaja en otra institución médica".Con respecto a la jefa de anestesistas del hospital Fernández, precisó que "estaba con síntomas menores y como vive con personas mayores hizo una consulta, y por precaución se la internó en una clínica privada, donde se le hizo el hisopado y hoy vamos a tener los resultados"."Hasta donde hemos podido demostrar, el contagio no ocurrió en el hospital, él no tuvo contacto con ningún paciente con Covid-19", reiteró el director médico."El hospital está funcionando con normalidad, hoy y mañana va a haber un déficit de anestesistas de planta, pero el hospital está con terapia con normalidad, y esto no reduce a capacidad de atención porque tenemos otro equipo de anestesistas y los de guardia", aseguró.Sobre la situación del centro asistencial frente al coronavirus, explicó que "está todo previsto, lo que hizo el hospital fue aumentar las camas de terapia intensiva, nos fuimos de 16 camas con ventilación mecánica a 34, y podemos ir hasta una capacidad de 60 camas"."Hoy solo está ocupado el 10% de las camas de terapia intensiva. Tenemos siete pacientes con Covid-19, de los cuales cinco son pacientes leves, uno es moderado, y uno está en terapia sin asistencia mecánica".Finalmente, Previgliano señaló que "acá se saltó una cadena de control, los médicos van a hacer su ateneo sin la protección correspondiente, no podemos echar la culpa al hospital por un conducta que fue relajada, un hábito que quizás aun no tenemos incorporado".