No apelarán el fallo que declaró inconstitucional el permiso para salir a adultos mayores

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo hoy que la Ciudad no apelará el fallo judicial que declaró inconstitucional la resolución que determinó que los adultos mayores de 70 años deben pedir telefónicamente un permiso para circular en el marco de las medidas para evitar contagios de coronavirus, pero aclaró que continuarán "con la iniciativa, que no es punitoria ni obligatoria"."No vamos a apelar la decisión judicial pero vamos a continuar con la medida, que no es punitoria ni obligatoria; ayer evitamos que salieran a la calle más de 12 mil adultos mayores de 70 que prefirieron usar nuestras herramientas para hacer compras y trámites", afirmó Santilli a radio La Red.El funcionario se refirió así a la resolución del gobierno porteño que entró en vigencia ayer y fija a los adultos a partir de los 70 años "la necesidad de comunicarse" al 147 para dar aviso de la salida de sus domicilios, con lo que busca desalentar la circulación de ese grupo poblacional ante la pandemia de coronavirus, y que luego fue declarada inconstitucional por un juez.Santilli aseguró que ayer se comunicaron con el gobierno porteño "33 mil adultos mayores de 70 años, y un 40% decidió utilizar nuestras herramientas, un 20% estaba exceptuado y el resto decidió salir sin más".En ese marco, ratificó que la medida "va a quedar como sistema de apoyo, y ojalá nos sigan llamando" los adultos mayores.El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman declaró en la medianoche del lunes la inconstitucionalidad de la resolución del gobierno porteño a raíz del pedido de un particular que se vio afectado por la medida.Consultado sobre el fallo, Santilli dijo que en el Ejecutivo capitalino están "convencidos de que hay que cuidar sanitariamente a quien más golpeó en todo el mundo la pandemia" y "esto es una herramienta sanitaria".Sin embargo, para el magistrado "la imposición a todo adulto mayor de 70 años de edad de la necesidad de comunicarse con el servicio de atención ciudadana al número 147, previamente a hacer uso de la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos, resulta una exigencia más gravosa para el colectivo de personas que para el resto de la población".