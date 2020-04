Efemérides del 21 de abril

Efemrides del 21 de abril

1915 -. Nace en Chihuaha (México) el actor y director Anthony Quinn, ícomo del cine durante del siglo XX. Participó en más de 200 filmes, destacándose en clásico como “Viva Zapata” (1952), por la que obtuvo un Óscar, “La Strada” (1954) y “Zorba, el griego” (1964).2020 -. Las Naciones Unidas celebran el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación para promover el “pensamiento creativo multidisciplinar” como una forma de construir un futuro sustentable y deseable tanto a nivel individual como colectivo.2016 –. Muere a los 57 años por una sobredosis el cantante y compositor norteamericano Prince, uno de los músicos más exitosos e influyentes de la escena del rock. Vendió más de 110 millones de discos. Su álbum “Purple Rain” (1984) obtuvo un Óscar como mejor banda sonora.1910 –. Muere a los 74 años el escritor y periodista Mark Twain, considerado por William Faulkner como “el padre de la literatura estadounidense”. Las novelas “Las aventuras de Tom Sawyer” (1876-1878) y “Las aventuras de Huckleberry Finn” (1884) fueron sus obras más difundidas.1955 –. Nace en Buenos Aires la actriz, productora y conductora televisiva Carmen Barbieri. Se desempeño como actriz y bailarina en casi 40 obras, muchas de ellas del denominado “Teatro de revistas”. Además fue jurado en distintas temporadas de “Bailando por un sueño”.1947-. Nace en los Estados Unidos James Newell Osterberg, ícono del punk rock conocido Iggy Pop. Cantante y líder de The Stooges, se destacó por su despligue en el escenario. Grabó más de 25 discos. “Lust for Life”, "The Passenger" y “Candy”, están entre sus canciones destacadas.1880 –. Después de una salva de 21 cañonazos el vapor Villarino parte del puerto francés de Havre hacia Buenos Aires con los restos del general José de San Martín. Los resto del Libertador llegarán al Puerto de Buenos Aires el 28 de mayo.1905 –. El Club Atlético Boca Juniors juega el primer partido de fútbol de su historia. Fue en la cancha de Independencia Sud y el “Xeneize” goleó 4 a 0 a Mariano Moreno. El equipo lució una camiseta blanca con tres listones negros cocidos a mano.1790 –. Nace en Buenos Aires el almirante Manuel Blanco Encalada, héroe en las guerras por la Independencia de Chile y Perú. Uno de los forjadores de la Armada de Chile, fue el primer presidente interino de ese país entre julio y septiembre de 1826.753 A.C. –. Según la leyenda Marte, Dios de la guerra, engendró a Rómulo y Remo, a quienes el rey Amulio intentó matar. Los gemelos sobrevivieron gracias a una loba que los amamantó. Roma fue fundada en el monte Palatino, donde la loba los había amantado.