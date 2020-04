Los testeos subieron de 293,8 a 761,8 por millón de habitantes

El número de tests diagnósticos de coronavirus por millón de habitantes subió desde el 8 de abril en la Argentina de 293,8 testeos a 761,8, es decir un 160 por ciento, según se observa de una lectura de los reportes que emite a diario el el Ministerio de Salud de la Nación.El 8 de abril fue el primer día en el cual la cartera sanitaria informó el total de pruebas que se realizaron desde el inicio del brote.Hasta ese momento se habían registrado 13.330 pruebas diagnósticas de esa enfermedad, lo que equivalía a 293,8 muestras por millón de habitantes.El día 9 de abril se informó en el reporte matutino que se realizaron 1520 nuevas muestras lo que implicó una suma de 14.850, equivalente a 327 por millón, mientras que el 10 reportaron 361 por millón.El 11 precisaron que los testeos pasaron a 397 casos por millón con un total de 18.027 pruebas constatadas; el 12 a 434; el 13 a 367 y el 14 a 467.En tanto, del 15 a este lunes el número reportado de test por millón de habitantes pasó de 502,6 a 761,8.Según la cartera que encabeza Ginés González García, si se toman en cuenta los últimos 10 días, el número de testeos diarios varió desde 1500 a unas 2.000 -por ejemplo, el reporte matutino del 18 de abril consignó 2.292 muestras- y desde el inicio del brote se realizaron 32.712 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 720,9 muestras por millón de habitantes.Desde el inicio de la pandemia, los casos importados fueron bajando luego de disponerse el cierre de fronteras, pero también se puede observar que los contactos estrechos no aumentaron de manera exponencial, como tampoco aquellos casos vinculados a la circulación comunitaria.El 31 de marzo se registraron 88 casos de los cuales 529 (50,2%) eran importados, 295 (28%) contactos estrechos de casos confirmados y todavía no se contabilizaban casos sobre circulación comunitaria.El 3 de abril fue el primer día en el que se informó sobre los casos de circulación comunitaria. Esa jornada hubo 1.265 y el 8,14% (113) correspondió a circulación comunitaria, 622 (49,2%) importados y 398 (31,4%) a contactos estrechos.De esta manera, los infectados por circulación comunitaria desde el pasado 3 de abril hasta hoy aumentó un 10,16% luego de dos semanas de aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, mientras que los contagios por contactos estrechos aumentaron desde el 28 de marzo un 17,8%.El 8 de abril la cartera sanitaria dio cuenta de que 738 (43%) fueron importados, 588 (34%), contactos estrechos de casos confirmados y 205 (12%) son casos de circulación comunitaria.En el día de ayer, la cifra de casos importados fue del 29,2%, subió al 42% los infectados por contactos estrechos, y también aumentó al 18,3% los casos de circulación comunitaria.Si se toma el día 14 de abril, sobre un total de casos confirmados de 2.277, vemos que a casi un mes del inicio de la cuarentena el porcentaje de casos importados bajó con respecto al 8 de abril, pero fue leve el aumento de los casos con contactos estrechos como así también los contagios por circulación comunitaria: 830 (36,5%) importados, 790 (34,8%) contactos estrechos, 354 (15,6%) casos de circulación comunitaria.En este contexto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, viene sosteniendo en su reporte matutino que el dispositivo de salud público y privado no está tensionado ya que, según se reportó ayer, hay 123 pacientes en unidades de terapia intensiva mientras que la mitad del total de las camas críticas en el país (unas 8.500) están disponibles.A la vez, hasta el momento son 709 las personas dadas de alta, lo que representa 25% del total de casos confirmados, mientras que la tasa de letalidad, es decir la cantidad de fallecimientos sobre el total de confirmados, asciende a 4,65% y la tasa de mortalidad es de 2,9 casos sobre millón de habitantes, según datos del Ministerio de Salud.