En el primer día de avisos al 147 se recibieron 27.202 llamados de adultos mayores

El gobierno porteño puso en marcha este lunes el sistema de atención telefónica para adultos mayores de 70 años mediante una resolución que fija "la necesidad de comunicarse" para dar aviso de la salida de sus domicilios, contempla opciones de asistencia para desalentar la circulación en la calle de ese grupo poblacional ante la pandemia de coronavirus y en este primer día se recibieron 27.202 comunicaciones, informaron esta tarde.La medida fue confirmada esta mañana en una conferencia de prensa por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la cual aseguró que la nueva disposiciónde las personas, sino que "prima el cuidado de la salud".. Son decisiones que no le gustan a nadie pero son coherentes con la preocupación que expresamos desde el primer día con el cuidado de los adultos mayores", afirmó Larreta. La resolución del Ministerio de Salud y de la Jefatura de Gabinete porteña estableció que los mayores de 70 años que quieran salir de sus hogares para efectuar algún trámite o realizar una compraEn su primer día, el servicio recibió, hasta las 17 de esta tarde, 27.202 llamados entrantes. Y de ellos, se informó que11.069 (41%) dieron aviso de que salían y 5.445 (20%) estaban exceptuados de avisar.Esta mañana se aclaró que en ese contacto, "se brindará asistencia e información a quienes lo necesiten, a fin de evitar situaciones que los expongan al riesgo de contagio de coronavirus y afectación del sistema de salud", no obstante si la persona mantiene su pedido de salir, entonces quedará registrada la solicitud que tendrá validez por 48 horas.La disposición del gobierno porteño también contempla excepciones de dar aviso ao los que deban cobrar el sueldo o la jubilación.Durante la conferencia de prensa, el ministro de Salud, Fernán Quirós, destacó que "esta política" anunciada "aborda la problemática del grupo de mayor riesgo" y destacó que "no intenta quitar autonomía ni autoderminación"."Todo lo contrario, mantiene la decisión y la autodeterminación (para salir a la calle) en la persona. Lo que hacemos es poner a disposicióny ellos van a decidir", aclaró. Y remarcó que "no se trata de un paternalismo tonto sino de poner al Estado al servicio de la gente".