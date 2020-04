Trabajadores del Hospital Ramos Mejía reclaman insumos para prevenir contagios

Trabajadores del Hospital Ramos Mejía, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, realizaron hoy una asamblea y reclamaron a las autoridades insumos suficientes para prevenir contagios de coronavirus, como barbijos y camisolines hemo-repelentes, al tiempo que exigieron participar de los comités de emergencia."Los 14 hospitales de agudos de la Ciudad no están preparados para la pandemia que hoy padecemos y, a este en particular, llegan pocos materiales, como barbijos y camisolines hemo-repelentes, que además son mal utilizados", dijo a Télam Luis Ledesma, enfermero de la guardia del hospital e integrante de ATE-Capital.Al decir "mal ultilizados", el enfermero se refirió a que esos materiales son usados aún cuando no son necesarios y son descartados antes que termine su vida útil."Un médico de guardia, por ejemplo, no tiene pacientes sospechosos de Covid-19 todo el tiempo, no debería usar siempre esos materiales. El problema es que no se hace un triage para saber a quién hay que aislar", lamentó.Por otro lado, Ledesma explicó que los barbijos quirúrjicos "duran tres horas" pero hay personal que "lo usa por 10 minutos y lo descarta".De la protesta, realizada esta mañana en la puerta del hospital, sobre la la calle Urquiza al 600, participó personal de quirófanos, técnicos de laboratorio, de rayos y enfermeros."También pedimos que se nos deje participar de los comités de emergencia, que actualmente están conformados por un grupo de dos o tres médicos", dijo Ledesma.Y agregó: "Los enfermeros, técnicos, gente de quirófano, pueden aportar su perspectiva sobre cómo abordar un caso. A veces el comité dice 'hay que aislar a un paciente', pero no sabe que no hay habitaciones de aislamiento disponibles o que no tenemos insumos para acondicionarla"."Los agentes de salud pedimos al Gobierno de la Ciudad garantías para poder trabajar", concluyó el enfermero Luis Ledesma.