La protección de los trabajadores de la salud, preocupación del ministro González García

"Hace 10 o 25 días mi preocupación es la protección de los trabajadores de salud", dijo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, esta noche al canal América TV.En ese contexto, González García dijo que el Gobierno nacional procura mejorar la oferta de equipos de protección para el personal de salud que no están disponibles en el país: "todas las compras a China traen básicamente vestimenta para el personal" y "el avión que llega mañana trae equipo de fabricación de barbijos para empezar a producir acá"."La industria textil local también está empezando a entregar vestimenta, está entregando mucho y el Ministerio de Producción con el que venimos hablando la puso a fabricar, la de alta seguridad la hemos comprado en China", completó González García.En cuanto a situaciones irregulares o abusivas sobre la provisión de elementos de protección en el mercado internacional, el funcionario dijo: "Es una indignidad, se roba, aparecen mafias, se engaña (...) el comportamiento en algunos sectores de insumos críticos es tremendo".Empero, sobre la industria local aclaró: "Esto -las situaciones abusivas- no pasa en Argentina. La industria de respiradores ha respondido muy bien, la de las vacunas contra la gripe vende acá a la mitad de lo que podría estar exportando. Acá no ha sucedido lo que lamentablemente sucede en el mundo".Respecto del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en el país desde el 20 de marzo para mitigar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, el ministro de Salud sostuvo que "estamos menos peor que otros países"."Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora hay una fase (de administración de la cuarentena) y el próximo lunes habrá otra; estamos trabajando de forma que no sea una decisión arbitraria sino que permita evaluar con las provincias para reiniciar la actividad social y económica", agregó.Sobre el restablecimiento de algunas actividades decidido por el Gobierno nacional a partir de mañana, alguna de las cuales presenciales, González García dijo que el "transporte público y la distancia" social serán "dos temas centrales"."Si damos un paso atrás vamos a pisar el freno. El objetivo es cuidarnos primero nosotros y que haya el menor impacto de morbilidad y mortalidad", aseguró.Respecto de la inminente llegada de médicos cubanos al país el funcionario explicó que "no es para que atiendan la primera línea sino para ocupar un lugar en el sistema para que los más experimentados estén cerca de los pacientes".