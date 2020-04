Suman 134 las víctimas fatales y 2.941 los infectados por el coronavirus en Argentina

Arrib un vuelo humanitario con 54 adultos mayores que estaban varados en Brasil

Los fallecidos son un hombre de 93 años, residente en la provincia de Buenos Aires y otro de 74, residente en la provincia de Córdoba, con lo que el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia en el país llegó a 134, según el reporte emitido esta noche por el Ministerio de Salud de la Nación.El presidente Alberto Fernández dijo sentirse "acompañado por la sociedad y la dirigencia" política en el marco de "la situación de emergencia" en la que puso al país la pandemia de coronavirus y valoró el "esfuerzo" que se hace para mantener el "nivel de acatamiento de la cuarentena, que es muy alto", pero pidió no "relajarse" porque "el problema está muy lejos de terminarse".Por su parte, infectólogos que trabajan junto al Gobierno para enfrentar la pandemia destacaron que como resultado del aislamiento obligatorio el crecimiento de los casos de coronavirus es "lineal y no exponencial", y consideraron que con el amesetamiento de la curva de contagios, esperan el pico de la enfermedad para junio, ya que "son virus de invierno".Pedro Cahn aseguró que "la cuarentena va funcionando muy bien" y "la mejor prueba de esto es que el crecimiento de casos es lineal, no exponencial, con un promedio de 100", declaró, y añadió que un dato duro de la realidad es que en "la Argentina tenemos una mortalidad de 2,4 por millón de habitantes, mientras que en Chile es de 5 casos por millón y en Brasil es de 7 por millón".Entre las medidas destinadas a evitar la propagación del virus, a partir de mañana será obligatorio el uso de tapabocas en los servicios de transporte de pasajeros en todo el país y en la provincia de Buenos Aires para espacios públicos, espacios privados de acceso público y autos particulares.En tanto, Aerolíneas Argentinas confirmó hoy la salida de su tercer vuelo a Shanghái, República Popular China, con el objetivo de traer insumos médicos y materiales de uso preventivo, en tanto mañana por la mañana está prevista la llegada del segundo avión.Por otra parte, más de 52.000 personas fueron detenidas, demoradas o notificadas por incumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio durante los operativos de control realizados por las fuerzas federales en todo el país desde que comenzó a regir la medida, informaron fuentes oficiales.En el plano internacional, el papa Francisco aseguró hoy que "sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro" tras la pandemia de coronavirus y pidió una actitud "solidaria" para afrontar la crisis ya que "no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren" la enfermedad, durante la misa que celebró en la Iglesia romana de Santo Spirito in Sassia.En tanto, los países europeos reflejaban hoy una sensación de aliento ante algunas bajas sostenidas en el ritmo de muertes, a dos meses de los primeros casos de coronavirus, que a nivel mundial ascendían en la jornada a los 2.374.141 casos confirmados y 163.372 muertes, según la actualización en tiempo real de la universidad estadounidense Johns Hopkins.EEUU figura a la cabeza con más cantidad de contagios (742.442) y fallecidos (39.291), no obstante lo cual sectores conservadores, alentados por el presidente Donald Trump, reclaman la reapertura de la economía tras las medidas de confinamiento decretadas en varios estados para mitigar la propagación del coronavirus.El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, confirmó que su gobierno "está trabajando" para flexibilizar la cuarentena a partir del 4 de mayo para entrar en un fase "de convivir algunos meses" con el coronavirus "en condiciones de máxima seguridad", y donde hasta el momento fallecieron 23.227 personas.En España, el número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas descendió y suma un total de 20.453 víctimas fatales desde el comienzo de la pandemia, mientras que los 4.218 nuevos contagios elevan a 195.944 la cifra de infectados, según los datos facilitados este domingo por el Ministerio de Sanidad.En América Latina, Brasil contabilizaba 36.599 casos confirmados de coronavirus y 2.347 muertes, mientras que Ecuador, el segundo país latinoamericano con más casos y fallecidos, superó el millar de muertos luego de que el gobierno de Lenin Moreno admitió entre los casos originados en la Covid-19 a 731 defunciones que en principio había catalogado como probables.