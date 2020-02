La Anmat pidió el retiro preventivo de un lote de helado tricolor comercializado por Walmart

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó el "retiro preventivo" de un lote de helado tricolor de todos los locales de la cadena Walmart Argentina, medida que la empresa "se encuentra realizando", tras haber detectado en una muestra una bacteria que puede producir desde vómitos hasta meningitis, informó el organismo.Por su parte, el supermercado emitió un comunicado para aclarar que "el producto en cuestión", el helado tricolor marca Great Value lote QLT1 L, "no se encuentra a la venta en sus sucursales desde el 10 de febrero" dado que "la compañía decidió el retiro de forma preventiva, y previo a la definición de los organismos competentes".La empresa tomó esa decisión "tras la notificación de la Dirección de Bromatología de la municipalidad de Bahía Blanca sobre una posible contaminación".El producto cuestionado por la Anmat es la crema helada sabor frutilla, vainilla y de chocolate marca Great Value en su presentación de 8 unidades, RNPA Expte. 2906-23509/16, Lote QL T1 L, con fecha de vencimiento del 09/10/2021 y elaborado por IASSA - Industrias Alimenticias del Sud S.A para WalMart Argentina SRL."La medida se decide a partir de detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en una muestra analizada por el Laboratorio del Departamento de Bromatología y Protección de la Salud de la municipalidad de Bahía Blanca", indicó la Anmat."Esta Administración Nacional, junto a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, se encuentran coordinando las acciones preventivas con todas las autoridades sanitarias provinciales y municipales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado del producto", detalló.El organismo recomendó que se abstengan de consumir el producto quienes lo hayan comprado o tengan, y que "cesen la comercialización de ese lote" quienes lo expendan.La baceria Listeria monocytogenes es causante de la Listeriosis, una enfermedad cuyos síntomas van desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas.En tanto, la cadena de supermercados informó que "el mismo 10 de febrero se solicitó a la empresa elaborada que efectuara el descargo correspondiente, con protocolos de liberación de las partidas y análisis de contramuestras, el cual se encuentra en curso al día de hoy"."Tanto el organismo municipal como el área de Vigilancia Alimentaria de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, realizaron el pasado 17 de febrero las correspondientes pericias y auditorías a la planta elaboradora, así como un exhaustivo análisis de contramuestras, cuyos resultados aún se encuentran pendientes", dijeron.No obstante, "en el día de ayer, todos los restantes lotes también fueron retirados de la venta en las 92 sucursales Walmart y Changomas, a la vez que se mantiene a la espera de los resultados finales y no descarta posibles acciones adicionales en resguardo de sus clientes y de la calidad de sus productos y marcas".